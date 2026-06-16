長電科技CEO鄭力：全球半導體產業需要更強橋樑 而不是更高壁壘

長電科技CEO鄭力，11日出席瑞士日內瓦舉行的第30屆世界半導體理事會會議（World Semiconductor Council，WSC）表示，真正有韌性的供應鏈應建立在專業化分工、可信賴合作和可預期規則之上。全球半導體產業需要更強的橋樑，而不是更高的壁壘。

儘管自身並未被美國直接列入實體清單，但長電科技合資子公司中芯長電半導體，於2020年12月被美國納入相關制裁名單，同時長電科技長期受到美國半導體領域技術封鎖的間接影響。

長電科技官網發布，作為大陸WSC代表團主席，鄭力表示，過去30年，全球半導體產業的重要成就之一，是建立高度專業化、深度協同的全球產業生態。當前產業正進入新的關鍵轉折階段。面對人工智慧、高性能計算、汽車電子等新興應用帶來的新需求，半導體創新正從單點技術突破走向系統級協同，更需要產業鏈各環節加強合作、提升效率與韌性。

在本次活動中，大陸代表團表示，面向未來十年，人工智慧、綠色能源和數字基礎設施都將更加依賴半導體產業的持續進步。WSC應繼續發揮橋樑作用，推動各方在開放、信任、專業化和協作的基礎上，共同建設更具韌性、更富創新活力、更具包容性的全球半導體產業生態。