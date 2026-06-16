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上海迪士尼十周年 承建台商：帶動全大陸文化旅遊市場升級

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
台商豪門國際開發董事長簡廷在，與在建的上海迪士尼「奇幻童話城堡」合影。（圖片／簡廷在提供）
台商豪門國際開發董事長簡廷在，與在建的上海迪士尼「奇幻童話城堡」合影。（圖片／簡廷在提供）

6月16日是上海迪士尼開園十周年，曾參與核心地標「奇幻童話城堡」相關藝術建築工程製作的台商、豪門國際開發董事長簡廷在有感而發的說：「上海迪士尼不僅是一座主題樂園，更是一座文化創意與科技藝術融合的世界級教育平台。也帶動長三角乃至全大陸文化旅遊市場升級，成為文旅產業最具代表性的成功案例之一。」

簡廷在指出， 1970年代至2000年前後，大陸旅遊市場主要以名山大川、歷史古蹟及自然風景區為核心。然而，隨著消費升級與文化需求提升，旅遊產業逐步從「看風景」轉變為「體驗文化」。

簡廷在認為，上海迪士尼的成功，正好見證大陸在文旅產業轉型歷程。「這十年間，大陸先後出現大量融合文化、科技、藝術與娛樂的創新文旅項目，包括主題樂園、沉浸式演藝、數字展館、夜遊經濟、文化IP小鎮及科技互動景區等，帶動大陸文旅產業邁向全球領先地位。」

簡廷在進一步表示，進入人工智慧時代後，全球主題樂園產業正迎來新一輪變革。「從AI互動角色、數位孿生園區、沉浸式元宇宙體驗，到智慧導覽系統、虛實融合娛樂內容，文化科技正重新定義未來旅遊方式。」

上海迪士尼度假區總裁及總經理包兆天（AndrewBolstein）透露，上海迪士尼度假區多個項目正在建設中，度假區第三座主題酒店正式定名為「上海迪士尼星願酒店」，該酒店預計於今年冬天投入營運，擁有400間客房。

據上海迪士尼介紹，目前樂園正在擴建其第九大主題園區「蜘蛛俠主題園區」。該園區內代表性紅色軌道的最後一段於數周前完成安裝，代表新主題園區建設又邁出了重要一步。建成後，該園區將呈現上海迪士尼樂園內首個大型漫威主題景點。

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