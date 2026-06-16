政策轉向與科技升級 吸引長線資金重回陸股市場

近期全球資本市場的焦點，除聚焦於美國利率政策與人工智慧(AI)浪潮外，中國大陸經濟政策的轉向，也引發國際長線資金的高度關注。面對過去一段時間，房地產市場的結構性調整、地方財政壓力與外部地緣政治挑戰，大陸官方近一年來持續推出穩定經濟成長、提振內需消費、支持科技創新及推動資本市場改革等相關措施，為市場建構更具韌性的基本面防護網。

美國總統川普與中國國家主席習近平5月在北京舉行高層峰會，更釋放出關鍵訊號：中美競爭仍在，但雙方正試圖建立新型態的貿易與對話機制。這次北京峰會的順利舉行，不僅延續去（2025）年10月釜山會晤的積極交流，雙方更針對關稅調整、非敏感領域投資，以及能源採購展開廣泛討論並達成初步共識。中美恢復制度化的協商，為雙方展開更具建設性的互動奠定基礎，市場預期今年下半年可能至少還將舉行三次高層峰會。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，中美恢復高層互動，建立貿易協商平台，對股市而言，最核心的利多在於市場開始看見可預測性。根據近期市場數據，代表大陸股市的滬深300指數近一年的漲幅超過20%，上海綜合指數在過去一年也交出亮眼成績單，與全球主要市場相比，實屬相當不錯的表現。儘管在資金結構調整的過程中，短期震盪仍然存在，但中期趨勢已展現向上動能，去年的悲觀情緒已得到顯著改善。

其中，特別值得關注的是中國創業板指數在5月中旬創下歷史新高，打破2015年時的紀錄。回顧2015年，創業板龍頭企業多集中於網際網路、傳媒娛樂、軟體服務企業等商業模式創新，依靠流量紅利帶動獲利成長。而現在前十大權值股已轉換至新能源產業、AI算力通訊、高端設備製造等具備國際競爭力的科技產業。

蕭正義指出，目前創業板指數中，通訊與電子產業的權重顯著提升，同時新能源產業也進入「開始反映獲利」的階段。這種科技自主與綠色轉型的「雙引擎」驅動架構，不僅帶動整體市場的估值重估，更開啟A股新牛市。

此外，大陸最新公布的官方數據顯示，5月出口較去年同期成長19.4%，優於市場預期。其中，晶片出口大增110%，創下2013年來最大增幅，電腦及零組件出口的年成長率也逾60%，顯示AI產業的蓬勃發展，正持續為生產與貿易注入強勁動能。

在這波科技浪潮推動下，電力能源的投資與建設，無疑是當前A股市場中不可忽視的主題。今年1至2月，大陸在電網建設方面的投資總額達到約人民幣420億元，相較於去年同期的人民幣230億，年成長高達80%；同一時間的發電設備投資，也較前一年大幅成長32%。此外，電力投資與發電量亦呈現明顯的增加，反映電力相關需求與投資仍持續成長。

蕭正義表示，在全球供應鏈重組背景下，大陸企業正加速推動技術自主化，並在電動車、儲能設備、工業自動化及AI應用等領域建立競爭優勢。許多龍頭企業不僅擁有龐大內需市場作為支撐，更逐步擴大其在國際市場的市占率。科技創新已非單純的政策口號，而是未來十年驅動大陸經濟最重要的成長引擎之一。