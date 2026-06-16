快訊

新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

扯！9歲女童遭2男性侵 冷血媽堅稱「女兒說謊」還陪加害人出庭

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

傳DeepSeek完成逾2200億融資 特殊交易結構引熱議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技企業DeepSeek（深度求索）據報已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約新台幣2,207億元），為大陸AI行業迄今規模最大的單輪融資。（新華社）
大陸科技企業DeepSeek（深度求索）據報已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約新台幣2,207億元），為大陸AI行業迄今規模最大的單輪融資。（新華社）

有消息指出，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約新台幣2,207億元），為大陸AI行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破500億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

科技媒體The Information引述知情人士消息報導，DeepSeek創辦人梁文鋒個人投入200億元，是本輪最大的出資方；騰訊出資100億元；寧德時代出資50億元；京東、網易、風投機構IDG資本各出資30億元。

而此輪融資採用了一種不尋常的結構，賦予投資者經濟權益，但沒有投票權。投資者還將面臨五年的鎖定期，並且預計不會獲得董事會席位。

前述知情人士表示，投資方資金須注入由梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投向DeepSeek主體，以此保障梁文鋒對公司擁有絕對控制權。同時所有投資方股權設有5年鎖定期，鎖定期內不得轉讓所持股份，且不享有DeepSeek投票權，但可獲取優先財務訊息，並擁有後續潛在融資輪次的優先投資權。這種安排表明，即便外部資本進入DeepSeek，其對公司治理和重大決策的影響仍將受到限制。

梁文鋒身邊人士透露，他堅定主張人工智能技術開源，讓技術普惠大眾。基於這一理念，他對投資方篩選標準嚴苛，五年股權鎖定期就是為篩選出不追求短期套現的長期資本。行業常規初創企業不會設置此類限制，字節跳動、OpenAI等企業股權均在二級市場流通交易。

值得注意的是，唯一例外是國家人工智能產業投資基金，該基金直接投資DeepSeek，不受五年股權鎖定期約束，並享有投票權，本次出資10億元。如果消息屬實，DeepSeek的首輪融資將帶有明顯的戰略產業色彩。

知情人士說，本輪融資還有另一項特殊條款，梁文鋒團隊要求核查所有出資基金背後的有限合夥人真實身份，規避股權最終流入不明主體手中的風險。

DeepSeek於4月啓動本輪募資，標誌DeepSeek 發展路線迎來重大轉變。該公司於2023年成立，最初是梁文鋒旗下對沖基金幻方量化（High-Flyer Capital Management）的人工智能業務部門，成立後長期未引入外部資本，以純粹科研實驗室的定位樹立行業口碑。2025年初DeepSeek發佈R1模型引爆全球市場，業內認為其技術突破得益於無外部投資方約束，無需急於商業化變現。

DeepSeek 騰訊 大陸

延伸閱讀

大陸核融合賽道 大咖卡位…看準零碳排、零汙染優勢

輝達發債 籌資200億美元 五年來首見

彭博：輝達發債250億美元 加入科技巨人發債潮認購額衝三倍

字節跳動傳洽購天數智芯AI晶片 並考慮採用百度崑崙芯

相關新聞

AI成交易主體腳步近了 陸「AI版支付寶」正式發布

AI版支付寶16日正式推出，命名「阿寶」。支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。此外，MiniMax最新大模型M3，全面接入支付寶TokenPay，用戶通過支付寶AI付，將在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中說句話即可完成應用內結帳。

另類參賽…無緣世足 陸卻撐起底層運行

世界盃足球賽正在美加墨熱鬧登場，中國隊雖未能打入會內賽，但大陸企業與技術正愈來愈多參與賽事運轉，深度參與墨西哥的基礎建設、交通、雲端轉播、賽事技術及周邊商品供應，從過去「賣紀念品」逐步延伸至支撐大型體育賽事的「底層運行」。

傳DeepSeek完成逾2200億融資 特殊交易結構引熱議

有消息指出，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約新台幣2,207億元），為大陸AI行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破500億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

從聊天進化到會動手腳 阿里推首個具身智能大模型

阿里巴巴發布首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，意味大陸科技行業的重心正從聊天機器人轉向利潤更高的智慧代理業務，這些代理可以執行複雜的任務，使機器更加智慧。

市場規模4年縮水25% 安全套龍頭「杰士邦」再易主

曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易主消息。據中新周刊報導，人福醫藥旗下ST人福公告，將公開掛牌轉讓所持有的樂福思健康產業16.34%股權。由於樂福思正是杰士邦母公司，這筆交易完成後，也意味著人福醫藥將徹底告別這個親手打造近30年的品牌。

大陸一線城市中古屋價格連3月上漲 上海漲幅仍最大

大陸國家統計局16日發布今年5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。值得注意的是，自今年3月以來，一線城市中古屋價格已連續三個月全部與上月相比上漲，代表佔據市場主流的中古屋交易最為旺盛，其中上海仍是漲幅最大的城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。