從聊天進化到會動手腳 阿里巴巴推首個具身智能大模型

阿里巴巴發布首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，意味大陸科技行業的重心正從聊天機器人轉向利潤更高的智慧代理業務，這些代理可以執行複雜的任務，使機器更加智慧。

千問具身智能大模型Qwen-Robot系列包含：VLA操作模型Qwen-RobotManip、VLN移動模型Qwen-RobotNav和世界模型Qwen-RobotWorld三大模型。

IT之家報導，這是千問大模型家族首個完整的具身智能模型系列，三個模型分別為機械人裝上靈巧的手、認路的腳和會思考的大腦，可單獨部署，也能協同運轉，讓不同形態的機械人邁向真實落地及具可靠的「通用底座」。

具體而言，Qwen-RobotNav是物理智能體的行動入口Ｍ通過可控觀測編碼和工具接口，把視覺語言能力接入移動控制，統一了指令跟隨、點 / 目標導航、目標追蹤和自動駕駛四類任務；Qwen-RobotManip是物理智能體的交互基石，通過規範狀態-動作空間和相機坐標系下的末端執行器增量位姿，把視覺語言能力接入操作控制，基於完全由開源數據構建的 >38,100 小時語料庫實現了大規模多機型訓練；Qwen-RobotWorld則是物理智能體的無限世界，通過自然語言動作接口，把視覺語言能力接入世界動態預測，讓同一個世界模型能夠跨操作、駕駛和導航場景預測符合物理規律的未來。

阿里巴巴在5月20日發佈全新一代千問旗艦模型 Qwen3.7-Max，在三方機構 Arena 全球大模型盲測總榜中，Qwen3.7-Max 超過 Kimi-K2.6、DeepSeek-v4-pro、GLM-5.1，與 GPT、Claude、Gemini 最強模型接近，位列大陸國產模型第一。

隨著大語言模型（LLM）的紅利逐漸見頂，AI下一場革命將發生在「世界模型」。該技術也被視為未來五至十年在AI領域的重大技術顛覆。北京智源研究院12日發布全球首個通用世界基座模型「悟界·Physis-v0.1」，其具備四大核心特性：物理正確、動作因果可溯、長程一致與通用泛化。模型可適配機器人、視頻生成、遊戲、工業等全垂類真實物理應用場景。這也是讓具身智能從會表達到會動手的關鍵能力。