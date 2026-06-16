中國定存利率降至低點 居民存款2個月減逾9兆元

中國央行數據顯示，今年4月和5月居民存款合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9.5兆元），創近10年最大規模連續兩個月下降。陸媒分析，這波「存款搬家」主因是高利率定存集中到期、續存利率降至歷史低點，資金轉向理財、基金、保險等產品。

據陸媒21世紀經濟報導，中國央行數據顯示，今年4月和5月，居民存款合計減少2.05兆元，創下近10年最大規模的「兩連降」。同期，以理財、基金、保險為代表的非銀行金融機構存款大幅增加3.61兆元。

報導引述中國國家金融與發展實驗室副主任曾剛指出，本輪「存款搬家」是兩股力量共同作用的結果：一是巨額高息存款集中到期，二是續存利率已降至歷史低點。

2023年至2024年間，居民鎖定了大量3年期、5年期高息定存，今年第2季集中到期。據多家機構估算，2026年到期的居民定期存款規模高達50兆元至75兆元，為近年來的高峰。

再以利率變化來看，2023年，中國大型國有銀行3年期定存掛牌利率還在2.6%至2.8%之間；到2026年初，已降至1.25%。

同時，替代產品的收益優勢也在顯現。銀行活期和短期定存的收益率持續走低，與理財等資產管理產品之間的利差逐步擴大，後者的吸引力相對增強。

報導引述華源證券的數據顯示，4月理財公司固定收益類理財及純固定收益理財的當月平均年化收益率分別達到3.42%和2.71%。相比之下，大型國有銀行1年期定存掛牌利率已低於1%。

除此之外，影響存款下降的因素還包括股市反彈，以及部分居民取出存款償還房貸，主動降低家庭槓桿。季節性因素也有所影響，銀行理財規模歷來有「季末回落、季初回升」的特徵。

報導指出，上次居民存款連續兩個月減少發生在2015年4月和5月，分別減少1.05兆元和4413億元。滬指在當年6月突破5100點，居民入市情緒高漲，資金流向單一。

2026年則截然不同。本輪資金搬家的目的地呈現「分散化、低風險化」特徵，主要流向銀行理財、貨幣基金、債券基金和儲蓄型保險等固定收益類產品。

數據也印證，4月和5月，非銀金融機構存款大增3.61兆元，資金大量流入非銀行金融機構的資產管理產品。據華源證券估計，4月銀行理財規模單月增加2.6兆元至34.5兆元，高於近5年同期均值。另據中金公司估算，第1季居民資金流入股票保證金約4510億元，遠低於同期流入壽險的1.5兆元，顯示穩健型資產仍是資金的主要去向。

報導指出，這波資金從居民存款轉向理財、基金、保險等非銀行金融機構存款，也考驗商業銀行負債管理能力。相較穩定性較高的居民定期存款，這類資金期限較短，對收益率和市場情緒變化更敏感，恐增加銀行流動性管理壓力。