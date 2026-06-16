大陸一線城市中古屋價格連3月上漲 上海漲幅仍最大

大陸國家統計局16日發布今年5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。值得注意的是，自今年3月以來，一線城市中古屋價格已連續三個月全部與上月相比上漲，代表佔據市場主流的中古屋交易最為旺盛，其中上海仍是漲幅最大的城市。

前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所所長蔡為民16日表示，由於土地越來越少，都得要靠都市更新，因此雖然一手房變成指標意義，但真正看景氣變動，還是要看中古屋。

上海信義房屋區務總監魏逢佑則認為，當前各大城市的二手房掛牌量大幅增加，表明賣方對市場缺乏信心。

蔡為民指出， 大陸20年前一手房價主導二手，因為中古屋少，一手房多。現在中古屋都陸陸續續進入市場，所以可以預見未來跟台灣一樣，一手房跟中古屋比例一定是1比9。

蔡為民更大膽預判，未來上海一手房中古屋將被切割成兩個完全不同的發展狀態，兩個不同的世界，一手房未來的走勢一定是價高量跌，中古屋會價跌量增。

中古屋方面，5月一線城市二手住宅銷售價格與上月相比上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.6%、0.1%和0.6%。

二線城市中古住宅銷售價格與上月相比下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市中古住宅銷售價格與上月相比下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

70個大中城市中，中古住宅銷售價格死上月相比上漲城市有10個，比上月減少2個。

今年以來，重點城市房地產市場保持較高的熱度，經過傳統的「金三銀四」後，不少城市在5月延續「小陽春」勢頭。其中，佔據市場主流的中古屋交易最為旺盛。