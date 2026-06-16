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錢去哪了？大陸居民存款2個月流失9兆元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸央行數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元），創下近十年最大規模的「兩連降」。（路透）
大陸央行數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元），創下近十年最大規模的「兩連降」。（路透）

大陸央行數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款連續兩個月減少，合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元），創近十年最大規模的「兩連降」。同期，以理財、基金、保險為代表的非銀金融機構存款大幅增加人民幣3.61兆元。分析稱，相較於「All in」投入股市，大陸居民在理財上更偏分散、低風險。

外界關注大陸居民人民幣2兆元存款去向，過往存款遷移會發生在股市上漲時期，這次存款出走是否也流入股市受到關注。中國上一波存款大遷移發生在2015年A股牛市衝頂階段，滬指在當年6月突破5,100點，居民入市情緒高漲，資金流向單一。

不過，2026年則截然不同。本輪資金轉移的目的地呈現「分散化、低風險化」特徵，主要流向銀行理財、貨幣基金、債券基金和儲蓄型保險等固定收益類產品。

據中金公司測算，今年第一季，大陸居民資金流入股票保證金約人民幣4,510億元，遠低於同期流入壽險的1.5兆元，穩健型資產仍是資金主要去向。

21世紀經濟報導，大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，本輪「存款搬家」是兩股力量疊加共振的結果：一是巨額高息存款集中到期，二是當前中國存款利率已降至歷史低位。

多家機構測算，2026年到期的居民定期存款規模高達到人民幣50兆元至75兆元，為近年來的峰值。進入第二季，這批高息資金集中到期。曾剛指出，這是本輪存款流出最重要的結構性因素。

在利率方面，2023年大陸國有大行三年期定存掛牌利率仍在2.6%至2.8%之間；到了2026年初，已經降至1.25%。當初鎖定的近3%的利率與如今1%出頭的續存利率之間，對存款戶而言形成了較為明顯的心理落差和利差變化。

此外，大陸央行數據顯示，2026年4月住戶貸款減少人民幣7,869億元，其中以房貸為主的中長期貸款減少3,408億元；5月住戶貸款減少1,412億元，其中中長期貸款減少571億元。從數據可知，部分居民取出存款償還房貸，主動降低家庭槓桿也是資金其中一大去向。

人民幣 大陸央行 大陸

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