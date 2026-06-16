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三年半來首見！陸5月社會消費零售總額年減0.6%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國消費低迷持續惡化，5月大陸全國社會消費品零售總額年降0.6%，為2022年12月以來首次出現負值。（新華社）
中國消費低迷持續惡化，5月大陸全國社會消費品零售總額年降0.6%，為2022年12月以來首次出現負值。（新華社）

大陸內需消費低迷進一步惡化。中國國家統計局16日公布，5月大陸全國社會消費品零售總額年降0.6%，不僅遠不如市場早前預期，且為2022年12月以來首次出現負值。另，大陸今年前五個月固定投資年減4.1%，也創六年來最大跌幅。整體而言，中國經濟「供強需弱」格局依舊明顯。

在消費數據上，1至5月，大陸社會消費商品和服務零售總額年增2.8%，其中社會消費品零售總額年增1.4%。5月社會消費品零售總額按年減0.6%，月減0.38%。前五個月的社會消費品總額在剔除汽車以外後，消費品零售額則增長1.1%，顯示消費數據惡化主要受汽車消費低迷的拖累。

大陸國家統計局表示，總的來看，5月國民經濟運行整體平穩，發展韌性持續彰顯。但也要看到，外部形勢更加複雜多變，大陸國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。

在工業生產方面，數據顯示，5月大陸全國規模以上工業增加價值按年增4.5%，較上月加快0.4個百分點；月增0.40%。今年前五個月，全國規模以上工業增加價值按年增5.4%。

投資方面，前五個月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）年降4.1%，扣除房地產開發的固定資產投資下降1.2%。分領域看，基礎設施投資按年增長0.6%，製造業投資下降0.4%，房地產開發投資下降16.2%。5月固定資產投資（不含農戶）月降1.91%。

失業率方面，今年前五個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。5月全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。

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