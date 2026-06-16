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追隨黃仁勳？雷軍蹲坐武漢街頭吃早餐展現親民作風

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
雷軍15日一早現身武漢街頭吃早餐，展現其親民、接地氣的一面。（圖／取自武漢文旅局）
雷軍15日一早現身武漢街頭吃早餐，展現其親民、接地氣的一面。（圖／取自武漢文旅局）

輝達執行長黃仁勳每次來台都會品嚐各種平價小吃，親民形象讓他廣受好評甚至被譽為「台灣美食最佳推廣大使」。黃仁勳的作風再次啟發小米集團董事長雷軍？雷軍近日赴武漢參加「2026世界青年發展論壇」時，也來到街頭蹲坐著吃早餐，大陸網友稱：「看到了黃仁勳的影子」。

據大陸網友在社群平台釋出的各種視頻，雷軍15日一早現身在武漢街市，並隨和地蹲坐在路邊小板凳吃早餐。據說雷軍吃了熱乾麵、麵窩和三鮮豆皮，而雷軍的面前就是一大推攝像機鏡頭和圍觀民眾。期間，一名小學生主動上前合照，雷軍幽默地跟小朋友互動並問：「成績是不是特別好？」。陸媒盛讚雷軍親切、接地氣 。

對於這次表現被看見，雷軍似乎也頗為滿意，16日於個人微博轉發湖北日報旗下新媒體《極目新聞》的短影音稱，「確實不錯，推薦大家打卡」。

湖北日報報導，雷軍在吃完早餐後迅速切換狀態，身著全套正裝出席世界青年發展論壇，湖北日報將之形容為「反差萌」。

事實上，雷軍帶領小米一路走來，長期緊跟美國當紅企業家不斷調整其風格。

小米手機時期，雷軍的學習對象是蘋果創辦人賈伯斯，他在2011年至2014小米手機初代發布會期間的固定造型是黑色純色T恤加牛仔褲，並搭配休閒帆布鞋或運動鞋，視覺與賈伯斯高度趨同，也為他贏得名「雷伯斯」的暱稱。同時，小米新品發表會的形式也高度參考蘋果，包括雷軍全程主導整場發布會。小米專賣店的設計風格，也被認為有不少蘋果的影子。

到了小米造車時期，雷軍的學習對象也換成特斯拉執行長馬斯克。雷軍在小米SU7全系發布會上，穿著就換成休閒西裝、黑襯衫、無領帶的搭配，和馬斯克公開形象高度相似。小米同時復刻特斯拉新車交付儀式，開始直播直接回應用戶。此時，雷軍演講也不光談汽車，也會延伸能源、AI、機器人、太空長期願景。有觀點認為，雷軍是在模仿馬斯克「改變人類產業」的宏大敘事，大陸網友因此為他起了新暱稱：「雷斯克」。

去年2月27的SU7Ultra發布會上，雷軍的衣著風格又出現大改變，穿上了咖啡色皮衣，當晚「#雷軍穿皮衣#」登上微博熱搜，網友紛紛稱他是「中國大陸的黃仁勳」」。還有網友說，「車我買不起，皮衣我還買不起嗎？」

對於外界認為雷軍喜歡模仿學習美國企業家，雷軍去年3月曾在直播中回應說，「難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了！」

小米造車時期，雷軍學習對象換成特斯拉CEO馬斯克，其衣著風格上與馬斯克高度雷同。（圖／取自財聯社）
小米造車時期，雷軍學習對象換成特斯拉CEO馬斯克，其衣著風格上與馬斯克高度雷同。（圖／取自財聯社）

小米手機時期，雷軍在新品發表會上的衣著很有蘋果創辦人賈伯斯的風格，也因此為他贏得「雷伯斯」的暱稱。（圖／取自微博）
小米手機時期，雷軍在新品發表會上的衣著很有蘋果創辦人賈伯斯的風格，也因此為他贏得「雷伯斯」的暱稱。（圖／取自微博）

黃仁勳 雷軍 武漢

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