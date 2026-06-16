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陸一線城市新房5月漲0.2％ 二三線城市續跌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家統計局16日發布最新數據顯示，5月70個大中城市商品住宅銷售價格年降幅總體收窄。（路透）
大陸國家統計局16日發布最新數據顯示，5月70個大中城市商品住宅銷售價格年降幅總體收窄。（路透）

大陸國家統計局16日發布最新數據顯示，5月70個大中城市商品住宅銷售價格年降幅總體收窄。其中，一線城市新房售價格年降1.7%，降幅比上月收窄0.4個百分點；二手房年降5.8%，降幅收窄1.0個百分點。外界認為，時屆年中，大陸房市整體有望‌止跌趨穩‌，但‌城市分化嚴重‌，一線核心區域回暖，三四線仍在調整，

數據顯示，大陸二線城市新房價格年降3.2%，降幅收窄0.1個百分點；二手房下降5.7%，降幅收窄0.2個百分點;三線城市新房價格年降4.2%，降幅擴大0.1個百分點；二手房下降6.2%，降幅收窄0.1個百分點。

70個大中城市中，新房銷售價格較上月上漲城市有16個，比上月增加2個；二手房銷售價格較上月上漲城市有10個，比上月減少2個。

如與上個月相比，一線城市新房銷售價格上漲0.2%，漲幅較上月擴大0.1個百分點；上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.2%和0.4%，北京下降0.2%；二線城市新房價格下降0.1%，降幅與上月持平；三線城市下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。

二手房方面，一線城市較上月上漲0.4%，漲幅與上月持平；北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.6%、0.1%和0.6%。二線城市二手房較上月下降0.2%，降幅與上月相同；三線城市下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。

大陸國家統計局數據顯示，前五個月，大陸全國房地產開發投資人民幣30,356億元，年降16.2%；其中，住宅投資23,426億元，下降15.6%;前五個月，新建商品房銷售面積31,320萬平方公尺，年降10.8%；其中住宅銷售面積下降12.1%。新房銷售額29,366億元，下降13.5%；其中住宅銷售額下降14.1%。

大陸官方近期定調房市政策，大陸國務院《城市更新「十五五」規劃》全面執行、央行3,000億保障房再貸款投放、大陸全國70座城市同步啓動國企收儲存量商品房。政策被視為重塑樓市長期格局，再壓縮炒房空間。

房價 大陸 上海

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