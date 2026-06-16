大陸核融合賽道 大咖卡位…看準零碳排、零汙染優勢

近期多家知名陸企爭相投資核融合賽道，包括全球動力電池巨頭寧德時代宣布領投大陸前沿科技企業貝塔聚變；美團旗下基金入股核融合研發商諾瓦聚變；武漢超磁科技宣布完成人民幣數千萬元天使輪融資。

近期有跡象顯示，全球核融合行業的供應商紛紛擴大產能，大量資金也湧入該領域的新創企業。

核融合相較風電、太陽光電等現有清潔能源，憑零碳排放、零汙染、原料儲量近乎無限、能量密度極高的突出優勢，是全球公認下一代終極清潔能源。隨著全球政府及超大規模雲企業，比如正在建設資料中心的Alphabet、亞馬遜和微軟等公司，紛紛尋求能夠為高耗能AI提供動力的清潔能源，核融合成為主要解決方案之一。

核融合技術通常有磁約束、慣性約束、磁慣性混合等幾大類，其中超磁導體是主流磁約束技術的核心。而大陸初創公司武漢超磁正切入高端超導磁體這一長期被海外壟斷的核心賽道，高端超導磁體長期由西門子、GE等海外廠商把持核心技術與定價權。

寧德時代投資貝塔聚變為其首次涉足核融合領域，代表該企業在新能源賽道布局再度縱深升級；美團關聯公司北京龍珠股權投資基金與福建龍珠文旅數創股權投資基金15日正式入股諾瓦聚變能源，據悉，諾瓦聚變是大陸首家專注小型化可控核融合技術（FRC-SMR）研發與產業化的企業。外界認為是網路巨頭布局未來能源、特別是為AI算力提供分布式能源支持重要動作。

業務轉向AI並迎接爆發式增長的阿里巴巴，發展雲計算背後有龐大電力需求，也讓阿里必須積極找電，今年以來也在核融合上布局，比如公開投資諾瓦聚變，此外還傳出跟央企合作布局傳統核電與小型反應爐（SMR）。

在大陸官方推動下，大陸核融合產業目前正進入工程化加商業化前夕，部分領域領跑，但整體發展算是全球前沿，已形成超導磁體、真空/加熱/診斷、材料、集群等產業鏈條。綜合企業跟官方拉出時程表，預計2027年BEST（陸下一代人造太陽名稱）首次核融合發電；2030年實現核融合示範發電，最終‌目標2040年實現商用推廣‌。不過現在仍面對資金、人才與監管標準空白、生態不成熟等挑戰。

諮詢公司Helixos估計，到2040年，全球商業核融合電站的建設支出將達到每年731億美元，是預計屆時這些電站產生的200億美元電力價值的三倍多。

大陸民營資本加速入局‌核融合賽道，2025年民營核融合企業融資規模已躍居全球第二，多家企業圍繞高溫超導、小型化等技術路線加速研發，創新探索有望壓縮整體研發週期；部分民企已經提出比官方規劃早12年的商業化目標。