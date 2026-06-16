陸主權信評 惠譽維持A級…展望穩定

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）確認中國大陸的長期發行人違約評級（主權評級）為「A」，展望維持「穩定」。

惠譽表示，此次評級結果反映出中國大陸擁有龐大且多元化的經濟體系，相較於同評級國家，其GDP增長前景更為穩健，並正積極向先進製造及科技板塊等新增長動能轉型。惠譽並指，中國大陸在全球貿易中扮演重要角色，外部財務狀況也相對強健，均為支撐評級的因素。

不過，惠譽表示，這些優勢正面臨中期公共財政前景的挑戰，包括高赤字、稅收下滑、債務上升，以及與全社會高槓桿率相關的潛在負債風險，但較低的融資成本緩解了部分風險。

惠譽指出，中國大陸有強韌的GDP前景，預測在外部環境波動背景下，GDP增長率將從2025年的5％維持在2026年的4.6%。強勁的出口和製造業活動將繼續支持這一前景。

該機構分析，中國大陸國家主席習近平以及美國總統川普此前舉行的峰會強調「戰略穩定」，應能限制短期內關稅再度升級的風險。能源價格衝擊雖可能構成挑戰，但龐大的原油庫存、充足的煉油產能以及多元化的能源來源，應能緩衝相關風險。

惠譽指出，以GDP平減指數衡量，中國大陸正逐步走出約三年的通縮局面。惠譽預測，2026年消費者物價指數將從2025年的0.1%升至平均1.2%。財政政策方面，預計將呈現輕微收縮態勢。按惠譽合併口徑計算，預計2026年財政赤字占GDP比例將從2025年的7.6%收窄至7.3%。

惠譽預測，中國大陸經濟增速在2029年前將平均維持在4.3%。政府持續推動產業升級，並加大對先進製造及科技板塊的投資，有望為經濟增長提供持續動力。

惠譽是全球主要信用評等機構之一，與標準普爾及穆迪並列。「長期發行人違約評級」主要衡量政府或企業長期履行債務的能力及違約風險；「A」仍屬投資等級，代表整體償債能力較強，但信用強度不如「AA」或「AAA」等更高評級，因此更容易受到經濟及財政環境變化影響。