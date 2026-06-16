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長春光博會 引資逾205億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第三屆長春國際光電博覽會十四日在吉林長春東北亞國際博覽中心閉幕，有近九百家中外光電信息企業攜前沿技術和最新產品參會。 （中新社）
第三屆長春國際光電博覽會十四日在吉林長春東北亞國際博覽中心閉幕，有近九百家中外光電信息企業攜前沿技術和最新產品參會。 （中新社）

第三屆長春國際光電博覽會（簡稱「長春光博會」）十四日閉幕。長春市經濟合作局局長趙慶利在閉幕新聞發布會上介紹，自展會籌備以來，全市共簽約項目六十九個，總投資額達二○五點四六億元人民幣。

中新社報導，本屆長春光博會吸引近九百家中外企業參展，展出光電產品四千餘件。長春在此期間發布的中國光電城發展規畫，明確了當地光電信息產業的發展方向。  

此次簽約項目覆蓋半導體與高端製造、衛星技術與應用、光電傳感與儀器等多個領域。其中，既有仿生機器人研發製造等高端製造項目，也有高分辨率高定位精度遙感載荷技術產業化、光學成像探測設備生產研發基地等衛星應用項目，以及固態激光雷達研發生產等光電傳感項目。 　

趙慶利表示，這些簽約項目高度契合長春產業布局，合作模式靈活多元，涵蓋成果轉化、投資建廠、租賃生產、技術研發、基金組建等模式，將有效推動長春光電信息產業補短板、強優勢、延鏈條。　　

當中有十餘家韓資企業組團參展，依託展會平台推介產品、對接客商，積極挖掘市場潛力。韓國ＷＳＧ公司展位負責人朴有元（音譯）表示，隨著中國人工智能產業快速壯大，相關配套材料需求持續攀升，他十分看好這裡的市場前景。 　朴有元表示，中國醫藥、光電、汽車、精密製造等產業發展勢頭強勁，與其所在企業主營產品的應用領域契合。依託吉林與韓國地緣相近、合作基礎深厚優勢，企業已啟動長春新廠區建設。 　他說，中韓（長春）國際合作示範區配備現成廠房，他們只需進場安裝設備、引入技術。去年十一月，他們已與示範區內一家企業簽署合作備忘錄，雙方務實合作持續走深。

韓國老牌電氣企業龍聲電機株式會社攜多款新型電力控制開關、光字牌、繼電器等產品亮相。不少到場客商是該品牌長期用戶，紛紛駐足諮詢新品性能。該展位負責人郝家晞介紹，低壓控制與自動化是企業核心優勢領域，產品被眾多電力企業採用。伴隨中國人工智能、新能源汽車、軌道客車等產業快速發展，新型用電需求不斷湧現，企業也持續迭代產品，適配市場新需求。

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