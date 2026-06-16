長春光博會 引資逾205億人民幣

第三屆長春國際光電博覽會（簡稱「長春光博會」）十四日閉幕。長春市經濟合作局局長趙慶利在閉幕新聞發布會上介紹，自展會籌備以來，全市共簽約項目六十九個，總投資額達二○五點四六億元人民幣。

中新社報導，本屆長春光博會吸引近九百家中外企業參展，展出光電產品四千餘件。長春在此期間發布的中國光電城發展規畫，明確了當地光電信息產業的發展方向。

此次簽約項目覆蓋半導體與高端製造、衛星技術與應用、光電傳感與儀器等多個領域。其中，既有仿生機器人研發製造等高端製造項目，也有高分辨率高定位精度遙感載荷技術產業化、光學成像探測設備生產研發基地等衛星應用項目，以及固態激光雷達研發生產等光電傳感項目。

趙慶利表示，這些簽約項目高度契合長春產業布局，合作模式靈活多元，涵蓋成果轉化、投資建廠、租賃生產、技術研發、基金組建等模式，將有效推動長春光電信息產業補短板、強優勢、延鏈條。

當中有十餘家韓資企業組團參展，依託展會平台推介產品、對接客商，積極挖掘市場潛力。韓國ＷＳＧ公司展位負責人朴有元（音譯）表示，隨著中國人工智能產業快速壯大，相關配套材料需求持續攀升，他十分看好這裡的市場前景。 朴有元表示，中國醫藥、光電、汽車、精密製造等產業發展勢頭強勁，與其所在企業主營產品的應用領域契合。依託吉林與韓國地緣相近、合作基礎深厚優勢，企業已啟動長春新廠區建設。 他說，中韓（長春）國際合作示範區配備現成廠房，他們只需進場安裝設備、引入技術。去年十一月，他們已與示範區內一家企業簽署合作備忘錄，雙方務實合作持續走深。

韓國老牌電氣企業龍聲電機株式會社攜多款新型電力控制開關、光字牌、繼電器等產品亮相。不少到場客商是該品牌長期用戶，紛紛駐足諮詢新品性能。該展位負責人郝家晞介紹，低壓控制與自動化是企業核心優勢領域，產品被眾多電力企業採用。伴隨中國人工智能、新能源汽車、軌道客車等產業快速發展，新型用電需求不斷湧現，企業也持續迭代產品，適配市場新需求。