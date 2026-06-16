另類參賽…無緣世足 陸卻撐起底層運行

世界盃足球賽正在美加墨熱鬧登場，中國隊雖未能打入會內賽，但大陸企業與技術正愈來愈多參與賽事運轉，深度參與墨西哥的基礎建設、交通、雲端轉播、賽事技術及周邊商品供應，從過去「賣紀念品」逐步延伸至支撐大型體育賽事的「底層運行」。

觀察者網引述「南華早報」報導，大陸企業和技術正深度參與世界盃賽事保障，尤其在墨西哥基礎設施、交通、雲計算和賽事技術體系中發揮作用。大陸企業提供輕軌列車、新能源公交車、鐵路建設、雲直播、賽事技術支持，以及足球、紀念品等產品。

在墨西哥多項與世界盃相關的支援項目中，大陸企業提供一一五列輕軌列車，用於服務墨西哥城世界盃場館，另提供一千輛新能源公車運送遊客。大陸國有企業也修建一條鐵路線，緩解主辦城市之一蒙特雷交通壓力。

大陸企業的參與也延伸至賽事數位基礎設施。騰訊雲為包括大陸在內的十六個國家和地區官方轉播平台提供賽事直播技術服務。阿里巴巴旗下阿里雲是世界盃長期贊助商，聯想則作為國際足總世界盃技術贊助商，將部署人工智慧技術，用於比賽分析和球迷互動。

與此同時，有「世界超市」之稱的浙江義烏，也大規模生產世界盃認證的足球、紀念品及球迷周邊商品。報導稱，憑藉完整供應鏈、規模製造能力和交付效率，大陸企業長期在全球大型賽事周邊產品供應中占有重要位置。

分析人士指，墨西哥是本屆美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，大陸對墨西哥提供的相關支持，可能有助於鞏固雙邊關係。墨西哥總統薛恩鮑姆試圖在中美之間取得平衡。

報導提到，二○二二年卡達世界盃期間，大陸鐵建承建羅賽爾體育場，合約金額達人民幣五十一點七億元（約新台幣二百四十一億元）；卡達也從大陸宇通客車進口一千五百輛公車。

報導稱，大陸對世界盃的相關投入仍在繼續。賽事期間，海信將為比賽轉播及裁判系統提供顯示技術支持；大陸承包商也參與多項物流和交通擴建工程，包括連接墨西哥城主要機場與比賽場館的交通設施建設。

亞洲時報稱，大陸雖無緣世界盃正賽，但並未退出世界盃，而是以贊助、設備、轉播、供應鏈、賽事技術和基礎設施等方式「無處不在」。