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傳台積電與陸半導體龍頭簽3年六氟化鎢長約 中船特氣回應了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元/公斤），中船特氣闢謠。路透
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元/公斤），中船特氣闢謠。路透

最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元/公斤），並且其在台積電的六氟化鎢供貨份額已從之前的10%大幅提升至70%。中船特氣最新回應稱，消息均不屬實。

中船特氣在互動平台表示，截至目前，公司與相關客戶就後續供貨方案仍在商談過程中。此外，公司六氟化鎢產品定價綜合考量下游產業發展趨勢、競爭格局、供需關係、國家政策等多重因素，上述消息所涉及的價格信息與公司對當前產品市場價值的判斷不符。並稱所有重大信息均以在上交所網站及指定媒體披露的公告為準，請勿輕信網絡不實言論。

全球AI算力爆發推升高端晶片需求，六氟化鎢作為蝕刻關鍵材料用量倍增，過去，全球六氟化鎢市場原本由日、韓、中主導，而日本關東電化和中央硝子合計佔全球約25%的產能。 

不過受到大陸鎢原料出口收緊，日本關東電化、中央硝子無穩定原料來源，導致合計約1,700噸高端六氟化鎢產能，2026 年6月底永久停產。而全球總產能約8.,000–9,000 噸，日本退出直接缺失 25%供給，2026–2028 年持續緊缺。

公開資料顯示，中船特氣是全球頭部企業之一，其六氟化鎢年產能為2,000噸，之前並未滿產釋放。2025年，中船特氣的六氟化鎢生產量為1307.71噸，產能利用率約65.4%。客戶囊括台積電、美光、SK 海力士及中芯國際等國際大廠。

受到近期工業氣體短缺議題，該公司近期成為A股焦點，今年4月就開始進入上漲通道，從4月1日到6月11日，中船特氣的股價從約43元/股上漲到349.8元/股，2個多月的時間漲幅高達713.49%。

半導體 台積電 大陸

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