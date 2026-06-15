海內外鋁價差達歷史高位帶旺出口 陸鋁業迎新一輪榮景

受全球下游消費需求持續擴張、中東地緣衝突等因素影響，大陸鋁產品出口持續放量，其中4月出口59.8萬噸，年增15.4%，創下近一年多以來單月出口新高；大陸業內分析稱，海外訂單有望維持擴張態勢。全球新能源賽道用鋁需求長期上行，疊加海外新增電解鋁產能投產節奏偏慢，行業供需格局持續向好，鋁產業有望迎來新一輪景氣周期。

據6月數據顯示，LME（倫敦金屬交易所）3月期鋁價格盤中最高觸及每噸3,787.5美元，創下近4年新高；大陸國內期貨市場滬鋁也表現堅挺，主力合約價格在每噸24,000元關口震蕩。海外鋁價強於滬鋁，大陸海內外價差達歷史高位，給出口帶來利多。此外，近幾日美伊達成停火協議，油價逐漸走低後升息預期逐漸減弱，也給鋁價帶來支撐。

證券時報報導，卓創資訊富寶鋁分析師米延濱分析，中東地緣衝突當前已影響鋁減產產能逾250萬噸，恢復周期在3—12個月不等。同時，LME鋁庫存已跌至32萬餘噸，為近20年低位。海外資源緊張，導致國際市場對大陸鋁需求提升，鋁材出口改善也降低了大陸國內鋁庫存壓力。

中原期貨有色分析師劉培洋認為，當前大陸鋁材核心出口企業反饋6至7月訂單保持增長態勢，個別頭部企業較上期增速達15%—20%，但行業整體排產尚未恢復至2024年最高水平。海外方面，加工鋁材企業原料庫存普遍偏低，但建築、電力、電子行業仍有剛需。保守預期下，全年鋁出口有望達600萬噸，高於2025年水平。價格方面，6月鋁市預計延續外強內弱格局，大陸鋁價維持高位區間振蕩。

大陸鋁材領域板帶箔出口的龍頭之一的明泰鋁業相關負責人表示，今年3月以來，海外業務增長勢頭更加明顯。目前國外客戶來訪、商務洽談頻次明顯增加。該公司韓國生產基地現擁有12萬噸產能，訂單飽滿產銷兩旺。

需求也帶動上游企業發展，上游電解鋁企業神火股份方面指出，雖然大陸原鋁直接出口受限，但下游加工企業將鋁材廣泛用於動力電池、儲能等新能源領域，終端需求持續走高，公司電解鋁產能利用率當前也處於高位。

今年第1季，高端工業鋁合金生產商和勝股份實現歸母淨利潤年增104.65%，扣非淨利潤年增率更高達160.02%，遠高於營收36.82%的年增速。公司稱，增長主要得益於新能源汽車業務及電子消費業務的同步增長產品結構優化帶動毛利率提升。