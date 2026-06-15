快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

空調、AI液冷有需求…陸冷媒價格年漲3成 價格創近十年高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，價格創近十年高。圖／AI生成
部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，價格創近十年高。圖／AI生成

空調、電動車、冷鏈倉儲，部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，近期有大陸業者表示，庫容的綜合利用率保持在90%以上，高峰時段接近滿倉運行；此外，空調常用的制冷劑R32、新能源汽車常用的制冷劑R134a的市場均價分別達到了每噸人民幣62,500元和每噸人民幣59,727元，年增率較去年漲達34.13%和30.77%，價格創下近十年同期新高。

央視財經報導，浙江省金華市一家生產企業的廠區內，制冷劑產品正通過反應、精餾等工藝制備加緊生產。相關負責人稱，自入夏以來，灌裝產線一直處於滿產狀態，供不應求；電動車普及增加了對制冷劑的需求，報導引述某新能源汽車企業銷售中心負責人表示，熱管理系統是新能源車續航保障的核心部件，而制冷劑正是這套系統實現冷熱循環、溫控調節的關鍵介質，單車制冷劑用量明顯高於同級別的傳統燃油車。

目前大陸製冷劑有二代跟三代，二代（HCFCs，如 R22）會破壞臭氧層，正在淘汰；三代（HFCs，如 R32/R410A/R134a）不破壞臭氧層但溫室效應強，現在是主流但也在被配額管控。

大陸機構財信證券分析，中國通過配額制將三代制冷劑產能鎖定，2026年生產配額為79.8萬噸，CR6高達90%，同時二代制冷劑加速淘汰，進一步收緊了有效供給；需求端，大陸「以舊換新」持續拉動消費，空調、冰箱等終端產品的保有量和更新需求穩步增長，此外新能源汽車、AI液冷等新場景放量也為制冷劑行業開闢增量市場。在供給端嚴約束、需求端持續擴張的格局下，制冷劑產品價格中樞有望持續抬升。

中國物流與採購聯合會數據顯示，2025年大陸冷鏈物流需求總量達3.814億噸，年增4.5%；冷庫總容量達2.67億立方公尺，年增5.53%。冷鏈行業整體景氣度向上，增量需求持續釋放，進一步加劇了供需偏緊，推動制冷劑價格上行。

根據2025年7月的行業統計數據，中國製冷劑在全球佔比超74%，是全球最大的制冷劑生產國，主導品種以三代制冷劑（HFCs）為主，如R32、R134a等，且有約50%的HFCs產品出口至歐美、東南亞等地，受配額制影響，2024年後產能集中度顯著提升。

人民幣 大陸 能源

延伸閱讀

陸傳統變壓器出口大爆發 至少還會旺三年

匯鑽科轉型 擴大AI液冷散熱、CPO光通訊與AI資料中心硬碟布局

一輛電動汽車12萬有找？陸媒：犧牲安全與舒適換來的

大陸電動車增速墜落 蔚來董座示警 產業預期今年銷量下跌20%

相關新聞

傳台積電與陸半導體龍頭簽3年六氟化鎢長約...中船特氣回應了

最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元/公斤），並且其在台積電的六氟化鎢供貨份額已從之前的10%大幅提升至70%。中船特氣最新回應稱，消息均不屬實。

海內外鋁價差達歷史高位帶旺出口 陸鋁業迎新一輪榮景

受全球下游消費需求持續擴張、中東地緣衝突等因素影響，大陸鋁產品出口持續放量，其中4月出口59.8萬噸，年增15.4%，創下近一年多以來單月出口新高；大陸業內分析稱，海外訂單有望維持擴張態勢。全球新能源賽道用鋁需求長期上行，疊加海外新增電解鋁產能投產節奏偏慢，行業供需格局持續向好，鋁產業有望迎來新一輪景氣周期。

空調、AI液冷有需求...陸冷媒價格年漲3成 價格創近十年高

空調、電動車、冷鏈倉儲，部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，近期有大陸業者表示，庫容的綜合利用率保持在90%以上，高峰時段接近滿倉運行；此外，空調常用的制冷劑R32、新能源汽車常用的制冷劑R134a的市場均價分別達到了每噸人民幣62,500元和每噸人民幣59,727元，年增率較去年漲達34.13%和30.77%，價格創下近十年同期新高。

惠譽：確認中國評級為「A」 展望穩定

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）確認中國的長期發行人違約評級為「A」，評級展望為穩定。

香港5年規劃展開公眾諮詢 強調非奉行計劃經濟

香港政府今天發布諮詢文件，就香港五年規劃展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規劃。港府稱，香港的五年規劃對接中國大陸的「十五五規劃」，並非取代自由市場，亦並非奉行計劃經濟。

陸政府債券餘額突破人民幣100兆元 占GDP比已達70%

中國人民銀行（大陸央行）近日公布的2026年5月金融統計數據報告顯示，截至5月底，大陸政府債券餘額已達人民幣100.6兆元，較去年同期增長15.1%。這是中國政府債務餘額首度突破人民幣100兆元（約合新台幣460兆元）大關。若按2025年中國國內生產毛額（GDP）約人民幣140兆元計算，大陸政府債務占GDP比率已達70%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。