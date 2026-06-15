空調、AI液冷有需求...陸冷媒價格年漲3成 價格創近十年高

空調、電動車、冷鏈倉儲，部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，近期有大陸業者表示，庫容的綜合利用率保持在90%以上，高峰時段接近滿倉運行；此外，空調常用的制冷劑R32、新能源汽車常用的制冷劑R134a的市場均價分別達到了每噸人民幣62,500元和每噸人民幣59,727元，年增率較去年漲達34.13%和30.77%，價格創下近十年同期新高。

央視財經報導，浙江省金華市一家生產企業的廠區內，制冷劑產品正通過反應、精餾等工藝制備加緊生產。相關負責人稱，自入夏以來，灌裝產線一直處於滿產狀態，供不應求；電動車普及增加了對制冷劑的需求，報導引述某新能源汽車企業銷售中心負責人表示，熱管理系統是新能源車續航保障的核心部件，而制冷劑正是這套系統實現冷熱循環、溫控調節的關鍵介質，單車制冷劑用量明顯高於同級別的傳統燃油車。

目前大陸製冷劑有二代跟三代，二代（HCFCs，如 R22）會破壞臭氧層，正在淘汰；三代（HFCs，如 R32/R410A/R134a）不破壞臭氧層但溫室效應強，現在是主流但也在被配額管控。

大陸機構財信證券分析，中國通過配額制將三代制冷劑產能鎖定，2026年生產配額為79.8萬噸，CR6高達90%，同時二代制冷劑加速淘汰，進一步收緊了有效供給；需求端，大陸「以舊換新」持續拉動消費，空調、冰箱等終端產品的保有量和更新需求穩步增長，此外新能源汽車、AI液冷等新場景放量也為制冷劑行業開闢增量市場。在供給端嚴約束、需求端持續擴張的格局下，制冷劑產品價格中樞有望持續抬升。

中國物流與採購聯合會數據顯示，2025年大陸冷鏈物流需求總量達3.814億噸，年增4.5%；冷庫總容量達2.67億立方公尺，年增5.53%。冷鏈行業整體景氣度向上，增量需求持續釋放，進一步加劇了供需偏緊，推動制冷劑價格上行。

根據2025年7月的行業統計數據，中國製冷劑在全球佔比超74%，是全球最大的制冷劑生產國，主導品種以三代制冷劑（HFCs）為主，如R32、R134a等，且有約50%的HFCs產品出口至歐美、東南亞等地，受配額制影響，2024年後產能集中度顯著提升。