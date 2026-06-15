惠譽：確認中國大陸評級為「A」 展望穩定

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）確認中國的長期發行人違約評級為「A」，評級展望為穩定。

據香港AASTOCKS財經新聞報導，惠譽表示，中國的評級反映其龐大且多元化的經濟，在轉向先進製造業及科技領域等新增長動力的過程中，與同等評級的經濟體相比，仍具有穩健的國內生產毛額（GDP）增長前景。

惠譽指出，中國在全球貿易中扮演重要角色，外部財務狀況也相對強健，均為支撐評級的因素。

不過，惠譽表示，這些優勢正面臨中期公共財政前景的挑戰，包括高赤字、收入下降、債務上升，以及與整體經濟高槓桿相關的持續或有負債風險，但較低的融資成本緩解了部分風險。

惠譽是全球主要信用評等機構之一，與標準普爾及穆迪並列。「長期發行人違約評級」主要衡量政府或企業長期履行債務的能力及違約風險；「A」仍屬投資等級，代表整體償債能力較強，但信用強度不如「AA」或「AAA」等更高評級，因此更容易受到經濟及財政環境變化影響。

惠譽2023年8月確認中國長期外幣發行人違約評級為「A+」，展望穩定；2024年4月維持「A+」評級，但將展望由穩定調降為負面；2025年4月再將評級由「A+」調降至「A」，展望改為穩定。此次則維持中國「A」評級，展望為穩定。