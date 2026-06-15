快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

惠譽：確認中國大陸評級為「A」 展望穩定

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
惠譽國際信用評等公司。（路透）
惠譽國際信用評等公司。（路透）

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）確認中國的長期發行人違約評級為「A」，評級展望為穩定。

香港AASTOCKS財經新聞報導，惠譽表示，中國的評級反映其龐大且多元化的經濟，在轉向先進製造業及科技領域等新增長動力的過程中，與同等評級的經濟體相比，仍具有穩健的國內生產毛額（GDP）增長前景。

惠譽指出，中國在全球貿易中扮演重要角色，外部財務狀況也相對強健，均為支撐評級的因素。

不過，惠譽表示，這些優勢正面臨中期公共財政前景的挑戰，包括高赤字、收入下降、債務上升，以及與整體經濟高槓桿相關的持續或有負債風險，但較低的融資成本緩解了部分風險。

惠譽是全球主要信用評等機構之一，與標準普爾及穆迪並列。「長期發行人違約評級」主要衡量政府或企業長期履行債務的能力及違約風險；「A」仍屬投資等級，代表整體償債能力較強，但信用強度不如「AA」或「AAA」等更高評級，因此更容易受到經濟及財政環境變化影響。

惠譽2023年8月確認中國長期外幣發行人違約評級為「A+」，展望穩定；2024年4月維持「A+」評級，但將展望由穩定調降為負面；2025年4月再將評級由「A+」調降至「A」，展望改為穩定。此次則維持中國「A」評級，展望為穩定。

穆迪 惠譽 香港

延伸閱讀

陸政府債券餘額突破人民幣100兆元 占GDP比已達70%

國泰證券6月投資觀點：陸港股結構機會浮現 債市配置聚焦高評級資產

市場震盪下收益需求爆發 貝萊德00985D首配登場

安聯00402A 今掛牌上陣！美國 AI 下半場「雙紅利」曝光

相關新聞

傳台積電與陸半導體龍頭簽3年六氟化鎢長約...中船特氣回應了

最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元/公斤），並且其在台積電的六氟化鎢供貨份額已從之前的10%大幅提升至70%。中船特氣最新回應稱，消息均不屬實。

海內外鋁價差達歷史高位帶旺出口 陸鋁業迎新一輪榮景

受全球下游消費需求持續擴張、中東地緣衝突等因素影響，大陸鋁產品出口持續放量，其中4月出口59.8萬噸，年增15.4%，創下近一年多以來單月出口新高；大陸業內分析稱，海外訂單有望維持擴張態勢。全球新能源賽道用鋁需求長期上行，疊加海外新增電解鋁產能投產節奏偏慢，行業供需格局持續向好，鋁產業有望迎來新一輪景氣周期。

空調、AI液冷有需求...陸冷媒價格年漲3成 價格創近十年高

空調、電動車、冷鏈倉儲，部分AI液冷技術需用到的製冷劑（台灣稱冷媒）近日呈現需求旺盛景象，近期有大陸業者表示，庫容的綜合利用率保持在90%以上，高峰時段接近滿倉運行；此外，空調常用的制冷劑R32、新能源汽車常用的制冷劑R134a的市場均價分別達到了每噸人民幣62,500元和每噸人民幣59,727元，年增率較去年漲達34.13%和30.77%，價格創下近十年同期新高。

惠譽：確認中國評級為「A」 展望穩定

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）確認中國的長期發行人違約評級為「A」，評級展望為穩定。

香港5年規劃展開公眾諮詢 強調非奉行計劃經濟

香港政府今天發布諮詢文件，就香港五年規劃展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規劃。港府稱，香港的五年規劃對接中國大陸的「十五五規劃」，並非取代自由市場，亦並非奉行計劃經濟。

陸政府債券餘額突破人民幣100兆元 占GDP比已達70%

中國人民銀行（大陸央行）近日公布的2026年5月金融統計數據報告顯示，截至5月底，大陸政府債券餘額已達人民幣100.6兆元，較去年同期增長15.1%。這是中國政府債務餘額首度突破人民幣100兆元（約合新台幣460兆元）大關。若按2025年中國國內生產毛額（GDP）約人民幣140兆元計算，大陸政府債務占GDP比率已達70%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。