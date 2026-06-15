美伊同意停戰亞太主要股市大漲 港股相對弱勢

受到美國與伊朗同意停戰的消息刺激，亞太主要股市今天大漲，但香港股市卻維持近年弱勢，恆生指數收盤僅上漲124點或0.5%，報24842點。

港股全日成交總額為港幣2833億元。

綜合外電消息，受美伊達成停戰協議的消息刺激，日本日經指數收報69317點，漲近5%；韓國首爾綜合指數收報8545點，飆升5.2%；台股收報45396.99點，上揚1227.95點。

相較之下，港股今天的漲幅只有0.5%，表現相對落後。

不過，市場分析師普遍對此不感意外，因為港股近年在亞太地區的表現一直是「斯人獨憔悴」，年內亞太主要股市屢創新高，港股卻表現低迷，且反向而行，大都停留在28000點以下，無力反彈。

港股近幾個月來更是「一浪低於一浪」，至今無法重回25000點。

對於港股近年如此低迷，有分析認為是受到美國升息導致資金流出市場所致；也有分析認為港股缺乏晶片及人工智慧等「敘事焦點」，無法吸引資金流入。

不過，有個別分析師表示，香港近年經濟反彈，表現不差，但港股卻持續疲弱，當前各種分析都無法說明背後的真實情況；另有人歸因於地緣政治因素影響，令外資低配港股。