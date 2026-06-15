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美伊協議在望陸股三大指數收紅 創業板指大漲5.3%

中央社／ 台北15日電

美國總統川普宣布與伊朗完成和平協議的消息振奮全球股市，陸股三大指數今天開高走高並同步收高。綜合陸港媒體報導，終場上證指數上漲1.61%，收4096點；深證成指漲3.79%，收15531點；創業板指大漲5.3%，收4033點。

綜合新浪財經、香港經濟日報網消息，相較於指數全面上漲，陸股滬深兩市今天成交額為人民幣3.03兆元（約新台幣14.1兆元），反較前一個交易日下滑1837億元。個股方面，共有3906檔個股上漲，其中160檔漲停；1475檔個股下跌，其中10檔跌停。

分析指出，過去1、2週部分投資人對海外局勢、通膨形勢以及美國聯準會是否升息存有疑慮，這些不確定因素將在端午節前逐步落地，「新一輪上升窗口期打開」。

陸股 伊朗 香港

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