美伊協議在望陸股三大指數收紅 創業板指大漲5.3%

香港業界近期反映，港府在公共工程招標後，向入標者提出降價的情況增多，部分項目涉及北都工程，由於過往極罕見這種情况，業界「非常反感」，憂心承建商為了生存會以更低價「搶標」。有香港立法會議員因而聯署去信財經事務及庫務局，就政府協商價格事宜向當局表達關注。

2026-06-15 14:13