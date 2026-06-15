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香港5年規劃展開公眾諮詢 強調非奉行計劃經濟

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港政制及內地事務局局長謝小華6月15日召開記者會，宣布就香港五年規劃展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規劃。（中通社）
香港政制及內地事務局局長謝小華6月15日召開記者會，宣布就香港五年規劃展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規劃。（中通社）

香港政府今天發布諮詢文件，就香港五年規劃展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規劃。港府稱，香港的五年規劃對接中國大陸的「十五五規劃」，並非取代自由市場，亦並非奉行計劃經濟。

港府政制及內地事務局局長謝小華說，會以中國國家十五五規劃作為重要指引，對接十五五規劃為香港帶來的龐大機遇，融入及服務國家發展大局。

謝小華稱，香港的五年規劃將由大政策入手，公布清晰願景及戰略部署，令市場發展更穩定及清晰，香港將堅持落實「一國兩制」、「市場主導、政府推進」的核心原則。會將五年規劃和施政報告及財政預算案有機結合。香港五年規劃是頂層、策略性方案，不會有大多細化政策指標，每年的施政部署及財政資源優次分布，會推進五年規劃的重點發展及願景。

港府今天發布的諮詢文件，分六個部分，包括「加快北部都會區建設」、「經濟、金融及貿易」、「創科及產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」，以及「文體旅協同發展等」，邀請各界提出意見。

在其中有關北都的部分，提到五年規劃應以「規劃先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則，並提出五個政策方向，包括以原址用地、片區開發等方法，加快建設北都；促進大學城與區內產業園、科研機構等，強化「產學研」一體發展；以及透過重建及活化，結合北都及其他發展區，推動舊區更新。

在民生部分，文件提出五年規劃應在維持社會穩定及提升公共服務效能基礎上，回應人力供應變化及經濟、社會需求，包括要加快提升公營醫療服務容量及效能、增加房屋供應，推展可持續的社會保障援助、完善輸入勞工安排，並促進本地就業間平衡等。

這份諮詢文件稱，香港要把握全球經濟格局變化的機遇 在經濟部分，文件提到五年規劃應把握全球經濟格局變化、地緣政治風險等帶來的新機遇，推動金融、貿易、航運與航空協同發展；至於創科部分，就提到要利用本港國際化、營商便利等優勢，強化「政、產、學、研、投」協作、引才留才，並推動傳統產業結構重塑。

文件在區域合作方面又提到，要深化大灣區成為國家新發展格局的戰略支點、打造世界級城市群，提升香港在國家及全球中的功能及地位。又提到要將文體旅、綠色轉型及安全治理，視為提升競爭力及市民幸福感的支柱，令發展成果惠及市民。

香港特首李家超稱這是歷史性一步，有重大意義，期望聽取大家的意見，廣納民情，全力編制好屬於市民的五年規劃。

香港政府也在今天公布，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，將於6月16日至17日到香港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設，進行考察調研。

香港 一國兩制

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