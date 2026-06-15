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SpaceX引關注 官媒：中國10餘家商業航太企業拼上市

中央社／ 台北15日電

美國富豪馬斯克旗下太空科技企業SpaceX日前上市，引發中國科技、投資界乃至民眾高度關注。中國官媒今天報導，中國商業航太產業正進入快速成長期，今年有10餘家相關產業鏈企業正朝上市衝刺，且資本市場對商業航太的關注正從概念轉向訂單、量產及商業化等能力。

央視新聞這項報導還宣稱，據券商研究報告顯示，中國商業航太產業的整體估值已突破人民幣1兆元（約新台幣4.65兆元）。

報導說，隨著全球商業航太產業加速發展，中國商業航天也正進入快速成長期。數據顯示，截至2025年底，中國商業航太企業總數已突破600家，而2025全年商業航太企業的融資總額增到約186億元，較前一年成長32%。

這則報導說，在政策層面上，商業航太已連續2年被寫入中國「政府工作報告」；「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）綱要也提出加快建設「航天（航太）強國」。

根據報導，在資本市場上，科創板已將商業航太納入「重點支持領域」；而據統計，今年已有10餘家商業航太產業鏈企業朝上市衝刺：在行業成長空間持續打開的背景下，中國資本市場對商業航太的關注正從「早期概念驅動」，轉向訂單獲取能力、量產能力及商業化落地能力等方面。

SpaceX在12日掛牌上市後，受到中國網友熱烈關注，不少人並將SpaceX與中國航太產業進行比較。為此，北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」13日發表航太專家專訪，宣稱「中國不需要、也不可能複製SpaceX」，且指中國有機會彎道超車，引起熱議及嘲諷，被認為是在「奉旨帶風向」及降溫。

SpaceX 航太

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