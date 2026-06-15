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陸政府債券餘額突破人民幣100兆元 占GDP比已達70%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
截至5月底，大陸政府債券餘額已突破人民幣100兆元，政府債務占GDP比率達70%。（路透）
截至5月底，大陸政府債券餘額已突破人民幣100兆元，政府債務占GDP比率達70%。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）近日公布的2026年5月金融統計數據報告顯示，截至5月底，大陸政府債券餘額已達人民幣100.6兆元，較去年同期增長15.1%。這是中國政府債務餘額首度突破人民幣100兆元（約合新台幣460兆元）大關。若按2025年中國國內生產毛額（GDP）約人民幣140兆元計算，大陸政府債務占GDP比率已達70%。

上海第一財經指出，中國政府債務餘額突破人民幣100兆元的背後，是近些年為對沖經濟下行壓力，中國實施積極財政政策持續發力。中國政府一方面加大新增舉債力度，籌集更多資金用於民生等重大項目建設，以穩投資穩經濟；另一方面為化解地方政府隱性債務風險，近年地方政府也發行大量政府債券置換存量隱性債務，隱性債務顯性化也推高了政府債券餘額。

第一財經稱，多名政府債務專家認為，盡管中國的政府債務餘額絕對規模較大，但總體債務風險仍安全可控。中國政府尤其是中央政府仍有較大舉債空間。主要理由有三：

首先，從衡量政府債務風險指標的負債率（政府債務餘額／GDP）來看，中國與主要國家相比不算高，屬中等水平。目前仍明顯低於G20國家平均政府負債率118.2％和G7國家平均政府負債率123.2％。中國財政部多次表態，中國政府負債率處於合理區間，風險安全可控。

其次，中國政府債務資金並非用於發工資等消耗性支出，而是用於交通、市政、能源、水利等項目建設，對應大量優質資產，而這些資產能產生持續性收益，推動經濟增長，也是償債資金重要來源。

第三，中國的債務結構以內債為主。中國國內儲蓄率保持在44%以上的高位，使得內部債務來源更為穩定，同時外債占總債務量的比重約5%，外部風險敞口較低，使得中國可不受外部干擾，平滑處理自己的債務。

針對中國政府債務風險問題，國際媒體近年來主要的關注點是地方政府債務。多數分析認為，中國面臨的並非立即性的債務崩潰，而是地方債務將長期拖累經濟成長、壓抑消費與投資，導致中國恐陷入日本當年「低成長、高負債」的困境。

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