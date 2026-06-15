美伊達成停戰協議 陸航空股周一全面大漲

美國與伊朗達成終戰協議，雙方預計19日在瑞士正式簽署協議，屆時將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行。消息傳出後，15日陸港股市開盤，航空股全面大漲，春秋航空、華夏航空、中國東航A股漲幅一度超過8%，中國國航港股甚至飆漲10%。

上海第一財經指出，航空股的表現與中東戰事和油價大跌有關。當地時間15日凌晨，伊朗最高國家安全委員會秘書處發布關於伊朗與美國結束戰爭協議的緊急聲明。該諒解備忘錄將於6月19日正式簽署。根據達成的備忘錄，包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭和軍事行動將立即且永久結束；對伊朗的海上封鎖將立即且完全解除；有關最終協議的談判將在對方根據諒解備忘錄履行承諾之後開始。

報導稱，受此影響，國際油價明顯走低，西德州原油期貨和布蘭特原油期貨一度下跌逾4%。而燃油成本正是航空公司最大的成本開支，占運營成本的三成以上。

第一財經指出，以中國國際航空為例，在其他變量保持不變的情況下，若平均航油價格上升或下降5%，國航的燃油成本就會增加或減少約人民幣26.86億元。因此，在中東戰事爆發後，航空公司在油價大漲壓力下，紛紛上調國際和國內航線燃油附加費。但隨著戰事的緩和，大陸國內航線燃油附加費已經開始下調。

此外，戰事結束也將緩解中東和歐洲航線運力緊張。此前大量通過阿聯酋航空、卡塔航空等中轉飛歐洲的旅客，如今可選擇更安全而高效的直飛航線飛行，也帶動中歐航線票價飛漲。

但由於目前正值暑假旺季前的淡季，大陸國內航線市場不旺。據統計，6月第一周中國民航旅客量1,203.1萬人次，較去年同期下降12.6%；民航平均客座率約82.3%，比2025年同期下降約1.2個百分點。

航旅縱橫行業發展部總經理趙楠預計，7月暑假開始後，全民出行需求將迎來集中釋放，受供需關係影響，屆時機票價格大概率會上浮。