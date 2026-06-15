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從投行看大陸／金稅四期下稅務風險分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）

大陸稅務總局藉由金稅四期的實施，於3月份啟動打擊虛開發票專項整治行動。

2026年大陸稅收監管正式邁入「金稅四期」與「數電發票」全面落地新階段。稅務總局也於3月啟動「開票經濟」專項整治行動，並於4月24日正式發文對虛開發票、空殼開票、違規返稅套利等涉稅違法行為採取實際取締行動。

所謂「開票經濟」，是指以虛假開票為核心進行牟利的經濟模式，開票經濟不會創造任何真實價值的交易，同時還具備「四無」特徵，無真實業務往來、無實際經營場所、無固定從業人員、無實質資產投入，最常見是通過註冊空殼公司作為掩護，操作迴圈走帳開票，違規為第三方代開發票，達到虛增經營成本甚至套取地方違規返稅等目的，這種為自身或他人虛開發票，以降低稅負的違法行為，將會因金稅四期的出現無所遁形。

本輪重點整治虛開發票的活動，完全依賴金稅四期最新全鏈條資料穿透能力，聚焦以下三大面向進行打擊：

一、六大高發行業

‌電商與直播帶貨、醫美與黃金珠寶、高新技術與企業研發、‌出口退稅與跨境電商、建築與勞務服務、農產品及網路貨運與空殼公司。

二、五類重點企業

虛開發票鏈條、企業‌私戶收款隱匿收入、企業騙取稅收優惠企業、長期零申報或異常申報、企業關聯交易異常企業。

三、九類高頻違規行為

無真實業務、虛開私戶收款、隱匿收入、騙取稅收優惠、成本費用違規列支、四流／五流不一致、稅負率異常、偏離長期零申報或異常紅沖、‌個稅與社保違規、‌關聯交易利益輸送。

以上重點在嚴查空殼開票、虛開發票、進銷倒掛、四流不一致、惡意紅沖、走逃失聯等違法行為。稅務部門除依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款外，情節嚴重者還會直接移送司法機關。

台商應建立嚴謹的內部管控體系，規範財務稅務管理流程，將帳務真實性、票據合法性、流程透明性作為經營底線，嚴格執行合同流、資金流、發票流、貨物流／服務流「四流一致」原則，並確保業務真實可查、票據合法有效、憑證完整規範，避免觸發稅務系統預警。

台商還應注意，與大陸境內境外關聯企業存在關聯交易的問題，如何規範集團內部關聯交易，梳理與關聯企業業務往來，遵循獨立交易原則合理定價，避免異常用票行為，也是金稅四期下財務工作重點，台商只有建立常態化的稅務自查機制，對照九類高頻違規行為清單，定期排查內部不合規問題，才能真正降低稅務風險。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

大陸

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