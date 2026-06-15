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人民幣一年內升至6.5

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

人民幣匯率持續走強為近期市場關注焦點，知名投行高盛認為，市場對人民幣升值的單邊預期正變得更強，引發出口商更強烈的外匯兌換行為，預計人民幣對美元未來12個月料達到6.5。

人民幣對美元匯率去年12月升破7大關，今年以來持續升值，目前在岸、離岸價均來到6.76-6.77區間，創2023年3月以來最高。

高盛指出，即便在美元階段性走強期間，人民幣升值仍具韌性。今年3月，中東能源衝擊最初引發美元廣泛走強時，人民幣對美元僅部分回吐此前跌幅，在約6.9附近企穩（衝擊前約為6.82）；此後升值趨勢恢復，5月下旬即期匯率（在岸價）升破6.8，儘管5月中旬以來美元重新走強。

高盛認為，中國人民銀行（大陸央行）似乎能接受人民幣有序、漸進式升值，年化約4%的升值節奏足以抵消外資的套利成本，同時又不會對出口競爭力和通膨造成過大拖累。然而，升值預期已趨於單邊，並觸發出口商更強的結匯行為。

高盛估算，自去年12月以來出口商結匯規模較正常水準多出約1,500億美元，而此前估計企業超額持美元規模在2025年中（此輪持匯周期峰值）達到約5,000億美元。這使得人民幣升值更易受事件驅動且呈波動態勢，中間價調整易被解讀為政策信號。

彭博此前報導，交易員加大對人民幣2027年走強的押注力度，他們認為，人民幣在全球範圍內使用量的增加以及具有吸引力的估值將幫助其度過短期波動。

彭博編制的人民幣實際有效匯率指數顯示，經通膨調整後，今年以來人民幣相對於一籃子主要貿易夥伴貨幣已升值約3.7%。此外，人民幣實際有效匯率較2022年3月創下的歷史峰值仍低了13%以上。

匯率 人民幣匯率 高盛

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