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陸半導體併購 聚焦兩領域

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

在AI帶動高效能運算需求下，大陸半導體產業掀起新一波併購潮。隨著AI資料中心、車用電子及工控市場需求增長，具備高可靠度技術的功率半導體與類比IC廠商成為併購焦點。

半導體分立器件製造商銀河微電近日公告，正在籌劃透過發行股份方式，購買恒泰柯半導體（上海）100%的股權，同時募集配套資金。恒泰柯主營業務是功率半導體的設計和銷售，現有700多款產品，應用在各類電源、鋰電池保護、無刷電機、新能源汽車（OBC、電控）等領域。

半導體封裝測試業務公司藍箭電子公告，擬以自有或自籌資金人民幣3.36億元收購成都芯翼科技有限公司60%的股權。成都芯翼產品主要聚焦於計算機處理、感知與導控、雷達通訊對抗等三大應用場景，重點研發產品包括通訊介面晶片等。

今年以來，A股併購功率半導體、類比IC公司的交易持續升溫。東微半導、鍇威特、紫光國微等均發布收購預案。

業內人士表示，半導體AI運算是典型高耗電場景，GPU功耗大幅提升要求AI資料中心全面升級供電系統，供電、電控系統環節正是類比IC與功率半導體的核心應用市場。

半導體 上海 人民幣

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