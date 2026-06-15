陸半導體併購 聚焦兩領域

「我們斯里蘭卡的製茶工藝，一百五十年沒變過，而中國的紅茶工藝已經發生了巨大變化。」在昆明舉行的第十屆中國—南亞博覽會（簡稱南博會）上，斯里蘭卡茶商阿努拉說，「南博會不僅幫我們把茶葉賣到中國，更重要的是給我們斯里蘭卡商人帶來了創新靈感」。

2026-06-15 05:12