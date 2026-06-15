螞蟻祕密測試AI版支付寶 可幫忙訂車、叫外賣

代理式AI（Agentic AI）快速發展，陸企加速布局。彭博報導，大陸網路金融服務企業螞蟻集團正在祕密測試AI版支付寶，新版本引入AI代理（AI Agent）介面，這是與勁敵微信爭奪用戶的一次重大升級。

改版後的支付寶可一鍵切入原生AI介面，用戶透過輸入文字或語音指令，讓支付寶AI助手幫忙訂車輛、咖啡或外賣等，經用戶授權，還能執行購買基金等理財任務，實現從服務到資金管理的智慧化。

消息稱，新版本上線時間未定。分析認為，相關升級意味支付工具正加速向AI原生入口轉型，也被視為螞蟻在AI應用與支付生態整合上的新一輪布局。

彭博報導，螞蟻集團即將進行的更新，反映了AI領域正掀起一股更廣泛趨勢，AI代理成為業界的主流關注點，支付寶和微信等平台都致力於實現這一目標，期盼能在大陸網路領域的關鍵競爭中占據優勢。據悉，騰訊亦正在微信內測類似AI代理功能。

彭博分析，支付寶與微信均擁有超過十億用戶，兩大平台在AI代理應用上的發展將成為大陸網路產業競爭的重要觀察指標，亦可能影響未來行動應用與數位服務的發展方向。

此外，報導並指，AI代理應用預料將進一步提高運算與營運成本。

螞蟻集團近期亦持續加大AI投入，包括大型語言模型及醫療健康等相關應用領域，2025年利潤出現明顯下滑。

螞蟻集團自IPO受阻後持續調整業務方向，近年積極布局AI與新型數位服務，並持續擴展支付與金融科技生態系。

騰訊旗下微信正在研發AI代理，計劃透過自然語言指令，直接調用微信生態內數百萬小程式、支付、公眾號、視頻號、企業微信等所有能力；而阿里千問APP已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態Agent，每天服務類對話達上億次；字節跳動豆包則接入抖音電商，支援在豆包APP內直接下單商品並完成支付，無需跳轉抖音。

科創板日報分析，從微信計劃推出AI代理，到支付寶內測AI版本，超級App在AI時代面臨著嶄新的範式重構。

未來，誰能率先讓AI助手真正融入用戶的日常生活與資產管理，誰就可能定義下一代互聯網入口的形態。