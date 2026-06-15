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陸固態變壓器規模量產 可能在後年

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

在AI算力與電力需求牽動下，市場熱議固態變壓器（SST）市場前景，不過陸廠仍處於送樣或研發階段，大陸電源供應商伊戈爾等公司直言，2028年才可能迎來大規模商業化訂單。

固態變壓器因具備可調、可控的特性，可適用於劇烈負載變化的AI資料中心，有望能取代傳統的矽鋼片變壓器、成為下一代電源技術。且其體積僅為傳統變壓器的五分之一至十分之一，效率高達98.5%，並可實現交直流靈活轉換，被業界視為AI資料中心的最優供電路徑。此前台達電（2308）曾表示SST最慢在2027年迎市場爆發。

在SST成為電力新風口之際，證券日報報導，陸企包括智光電氣、海博思創與深圳可立克等公司皆有布局SST賽道的計畫，同時亦有多家上市公司宣布SST產品正在送樣檢測階段。

外界關注SST實際訂單狀況，財聯社報導，大陸多家企業明確表示，海外訂單上，目前仍處於「送樣驗證與研發攻堅」階段，批量訂單尚需時日。

新特電器相關人士稱，海外資料中心SST系統尚未進入規模化放量階段，技術架構仍在向800V演進，現在大家都「沒有」海外資料中心SST訂單。目前固態變壓器以示範性項目為主，尚未出現規模化訂單；金盤科技稱，公司SST樣機已完成研發及生產，目前在做升級，但尚未實現量產。

台達電 算力 大陸

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