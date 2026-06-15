陸傳統變壓器出口大爆發 至少還會旺三年

在歐美電網老化改造、AI算力基建爆發和新能源併網擴容三重需求共振下，大陸傳統變壓器出海（出口）正處於「量價齊升」的黃金窗口期，業內預判傳統變壓器出海的高景氣至少還能延續二至三年；資本市場也把2026年視為「中國變壓器企業海外產能貢獻元年」。

大陸變壓器龍頭企業普遍在手訂單飽滿，財聯社報導，特變電工表示，公司海外訂單充足，生產周期一般在三至六個月，部分大項目交期更長，公司今年首季輸變電單機國際簽約金額約6.21億美元，年增30%。

名聲較小的陸企也吃到這波紅利，安靠智電相關負責人表示，今年會是明確的業績轉折點。美國市場需求非常旺盛，公司主攻北美大型資料中心（IDC）運營商和電力公司。目前已公告簽下首個900萬美元訂單，產品直接供應微軟等科技巨頭的第三方資料中心運營商。

伊戈爾相關人士表示，公司歐美出口占比超過70%，海外毛利率比大陸國內高15-16個百分點。公司工廠產能利用率超過90%，基本滿產；安靠智電透露，公司海外毛利率在50%-70%，而大陸國內僅10%-15%。顯示海外業務毛利率大幅高於大陸市場。

這波變壓器榮景很大程度受到歐美市場帶動，據悉，美國超過50%電網使用超過25年，歐洲約40%配電網運行超過40年；一座太陽能電站所需變壓器數量為同等火電站的1.8倍；美銀數據顯示，美國已獲批750億美元輸電擴容項目，歐盟計劃十年投入1.2兆歐元升級電網。在在顯示，歐美對於變壓器有強大需求。安靠智電認為，美國變壓器緊缺至少持續三年，龍頭設備商訂單已排至2028-2029年，陸企憑交期優勢享有窗口期。

在需求拉動下，出海模式也有變化，從單純產品出口向「海外建廠、EPC（設計、採購、施工）總包、技術合資」等多元化方向演進。伊戈爾在泰國、墨西哥、美國三地布局產能；特變電工在印度設有生產基地。

公開資訊顯示，2026年前4個月，大陸變壓器總出口金額人民幣217.7億元，年增27%；同時，產品單價持續攀升，單台均價較2025年同期上漲約三分之一。