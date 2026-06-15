快訊

川普：美國與伊朗已達成和平協議 荷莫茲海峽完全開放

人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

陸傳統變壓器出口大爆發 至少還會旺三年

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
伴隨AI算力建設進入爆發期，大陸部分面向資料中心的變壓器工廠業務訂單都排到了2027年。 (中新社)
伴隨AI算力建設進入爆發期，大陸部分面向資料中心的變壓器工廠業務訂單都排到了2027年。 (中新社)

歐美電網老化改造、AI算力基建爆發和新能源併網擴容三重需求共振下，大陸傳統變壓器出海（出口）正處於「量價齊升」的黃金窗口期，業內預判傳統變壓器出海的高景氣至少還能延續二至三年；資本市場也把2026年視為「中國變壓器企業海外產能貢獻元年」。

大陸變壓器龍頭企業普遍在手訂單飽滿，財聯社報導，特變電工表示，公司海外訂單充足，生產周期一般在三至六個月，部分大項目交期更長，公司今年首季輸變電單機國際簽約金額約6.21億美元，年增30%。

名聲較小的陸企也吃到這波紅利，安靠智電相關負責人表示，今年會是明確的業績轉折點。美國市場需求非常旺盛，公司主攻北美大型資料中心（IDC）運營商和電力公司。目前已公告簽下首個900萬美元訂單，產品直接供應微軟等科技巨頭的第三方資料中心運營商。

伊戈爾相關人士表示，公司歐美出口占比超過70%，海外毛利率比大陸國內高15-16個百分點。公司工廠產能利用率超過90%，基本滿產；安靠智電透露，公司海外毛利率在50%-70%，而大陸國內僅10%-15%。顯示海外業務毛利率大幅高於大陸市場。

這波變壓器榮景很大程度受到歐美市場帶動，據悉，美國超過50%電網使用超過25年，歐洲約40%配電網運行超過40年；一座太陽能電站所需變壓器數量為同等火電站的1.8倍；美銀數據顯示，美國已獲批750億美元輸電擴容項目，歐盟計劃十年投入1.2兆歐元升級電網。在在顯示，歐美對於變壓器有強大需求。安靠智電認為，美國變壓器緊缺至少持續三年，龍頭設備商訂單已排至2028-2029年，陸企憑交期優勢享有窗口期。

在需求拉動下，出海模式也有變化，從單純產品出口向「海外建廠、EPC（設計、採購、施工）總包、技術合資」等多元化方向演進。伊戈爾在泰國、墨西哥、美國三地布局產能；特變電工在印度設有生產基地。

公開資訊顯示，2026年前4個月，大陸變壓器總出口金額人民幣217.7億元，年增27%；同時，產品單價持續攀升，單台均價較2025年同期上漲約三分之一。

陸企 歐美 大陸

延伸閱讀

輝達Vera CPU開放陸企下單 最快8月出貨

陸「國產GPU四小龍」資本化進程加速 燧原科技明科創板上會

長鑫科技將IPO 估值衝32兆 大陸DRAM龍頭拚本月掛牌

別只會瞎押熱門科技股！009819橫跨資料中心與五大電力巨頭 打包AI真正剛需

相關新聞

上海算力晶片商掀IPO熱潮燧原科技申請掛牌科創板

大陸AI算力晶片企業加速資本化，繼摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技後，燧原科技也將於15日在A股科創板提請審核。燧原科技是家專注於AI算力產品研發的高科技企業，已自研迭代四代架構、推出五款雲端AI晶片。

批文過關…大陸長鑫科技 拚6月掛牌

中國大陸ＤＲＡＭ龍頭長鑫科技十二日拿到上市批文，業內預計或將於六月登陸資本市場。市場人士認為，在ＡＩ帶動記憶體需求成長下，長鑫科技估值有機會上看人民幣五點五兆至六點八兆元。

長春光電產業升級 外企搶商機

隨著長春全面啟動「中國光電城」建設，一批國際光電領域知名企業正將目光投向這座老工業基地城市。

南博會 斯里蘭卡茶商創新之源

「我們斯里蘭卡的製茶工藝，一百五十年沒變過，而中國的紅茶工藝已經發生了巨大變化。」在昆明舉行的第十屆中國—南亞博覽會（簡稱南博會）上，斯里蘭卡茶商阿努拉說，「南博會不僅幫我們把茶葉賣到中國，更重要的是給我們斯里蘭卡商人帶來了創新靈感」。

中日緊張 59%日企看好在陸投資

中日關係持續緊張之際，中國日本商會最新發布白皮書顯示，計畫今年增加和維持在陸投資的日資企業占比達百分之五十九。

價格戰疲 陸車市「能盈利就是萬幸」

大陸汽車產業進入深度調整期，有業內人士指，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代不返，現在是「能盈利就是萬幸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。