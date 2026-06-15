南博會 斯里蘭卡茶商創新之源

「我們斯里蘭卡的製茶工藝，一百五十年沒變過，而中國的紅茶工藝已經發生了巨大變化。」在昆明舉行的第十屆中國—南亞博覽會（簡稱南博會）上，斯里蘭卡茶商阿努拉說，「南博會不僅幫我們把茶葉賣到中國，更重要的是給我們斯里蘭卡商人帶來了創新靈感」。

中新社報導，阿努拉是南博會的資深參展商。他說，首屆斯里蘭卡參展企業只有三、四十家，今年來了九十五家企業。參展產品也從最初的茶葉、寶石，擴展到海產品、服裝、香料等多個行業。

阿努拉介紹，斯里蘭卡年產茶葉約卅三萬噸，去年出口到中國約一萬噸。中國市場潛力還很大，去年出口到中國的斯里蘭卡茶葉中，有百分之廿到百分之卅用在新式茶飲。

「中國人喝茶很講究茶形，要先看茶形，再聞香，進而品味。斯里蘭卡原來不在乎茶葉是粉末狀還是條狀，為了適應中國市場，我們把茶形做得愈來愈好看。」針對中國消費者的口味，阿努拉不斷創新調整產品線，「做奶茶渠道的，我們開發適合港式奶茶、台式奶茶的茶品；針對辦公人群，就做袋泡茶和小規格包裝」。據他介紹，受中國市場啟發，斯里蘭卡還研發出茶香皂、茶香薰等衍生產品。

如今，阿努拉的經銷網絡已覆蓋中國卅一個省區市，擁有一百八十多個經銷商。北上廣深是主戰場，但西藏、新疆、甘肅也賣得很好，包括雲南，這裡的人更喜歡散裝茶。

談及南亞國家中小微企業如何打開中國市場，阿努拉說，要打開中國市場，一定要先瞭解中國文化。