批文過關…大陸長鑫科技 拚6月掛牌

中國大陸ＤＲＡＭ龍頭長鑫科技十二日拿到上市批文，業內預計或將於六月登陸資本市場。市場人士認為，在ＡＩ帶動記憶體需求成長下，長鑫科技估值有機會上看人民幣五點五兆至六點八兆元。

陸媒「財新網」報導，大陸證監會十二日發布關於同意長鑫科技集團股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆。從二○二五年七月進行ＩＰＯ輔導備案，同年十月通過輔導驗收，十二月三十日獲證監會受理，到二○二六年五月底順利通過上市委會議審核並即刻遞交註冊，六月十二日即拿到上市批文，長鑫科技的ＩＰＯ進展速度非常快。

根據長鑫科技招股書，此次科創板ＩＰＯ擬募資二百九十五億元（人民幣，下同），擬募資額創下科創板歷史新高。業內普遍預計，長鑫科技有望創下科創板募資最高紀錄。

長鑫科技是科創板首單獲受理的「預先審閱」項目，為上交所面向關鍵核心技術突破的科技企業，在正式受理ＩＰＯ前進行非公開預審，提前完成問詢與回覆；正式受理後加快審核程序，以避開市場提前炒作，同時為企業上市靈活控制上市節奏留出空間。

長鑫科技ＩＰＯ申報稿顯示，二○二六年第一季營收增長百分之七一九至五○八億元，淨利潤比去年同期虧損廿八億元相比扭虧為盈。但財務層面仍存不小壓力，最新申報數據顯示，公司累計未彌補虧損達三百六十六億元，長期借款規模高達一一八八億元。二○二三年至二○二五年的研發投入不斷增加，分別為四十六點七億元、六十三點四億元和九十五點九億元。

業內人士指出，半導體領域行業周期性強，景氣輪動速度快，傳統ＰＥ估值容易失真，但目前存儲市場需求持續高景氣，周期屬性弱化，可以採用預期市盈率進行估值。根據長鑫科技今年上半年的盈利及存儲晶片行業二○二六年的預測市盈率中樞推算，對應估值約在五點五二兆元至六點八二兆元之間。