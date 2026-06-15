Anthropic 模型遭禁內幕曝光 科技業表達安全憂慮 促政府出手

美國政府日前禁止所有外籍人士使用人工智慧（AI）新創公司Anthropic兩個最先進的模型，震驚AI產業。知情人士透露，亞馬遜（Amazon）執行長賈西與多位科技業領袖，上周會見美國財長貝森特等政府高層時，對Anthropic最先進模型的潛在安全風險表達憂慮，促成政府出手。

路透、The Information及華爾街日報報導，賈西和政府官員會面時表示，亞馬遜的研究員使用許多提示詞，成功讓Anthropic的最新AI模型Fable 5，提供可用於協助網攻的資訊，但這些資訊原本應該禁止提供。

白宮官員隨即開會討論如何回應，安全研究員也開始測試亞馬遜的說法。後來官員給Anthropic兩條路，不是修好這些漏洞，就是關閉模型。

最後，美國政府13日以國安為由，下令Anthropic必須禁止所有外籍人士使用Fable 5和Mythos 5模型，無論這些外籍人士是居住在美國境內還是境外。Anthropic隨即宣布將在全球範圍內停用相關模型的存取權限。

部分支持對先進AI模型實施出口管制的專家，也對川普政府上述堪稱全面封殺的舉動感到不解。