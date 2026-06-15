快訊

世足賽／德國火力全開7比1大勝古拉索 小組賽首戰強勢登頂

聽新聞
0:00 / 0:00

長春光電產業升級 外企搶商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著長春全面啟動「中國光電城」建設，一批國際光電領域知名企業正將目光投向這座老工業基地城市。

中新社報導，第三屆長春國際光電博覽會（長春光博會）正在此間舉辦，德國卡爾蔡司、英國泰勒霍普森、瑞典海克斯康、牧野（中國）等企業攜前沿產品集中亮相，搶抓長春光電產業升級帶來的市場機遇。

長春是中國大陸光學事業重要發源地，坐擁中國科學院長春光機所、吉林大學、長春理工大學等一批頂尖科研院所與高校，在光學儀器、光電子技術領域積澱深厚。

本屆長春光博會期間，長春正式發布「中國光電城」發展規畫。長春經濟技術開發區被確定為光電城建設核心區，開發區內的「芯光智谷」是中國東北地區規模領先的光電產業集聚區，園區前三期入駐率達百分之八十七，構建起涵蓋設計、製造、封裝測試、終端應用的完整產業鏈。

本屆展會共吸引近九百家企業參展，其中外資及合資企業四十二家，較上屆增長百分之五十五。「我們連續三年參加長春光博會，每年都能在這裡拿到訂單、達成合作意向。」泰勒霍普森展位銷售經理張海濤表示，長春已成為中國東北地區極具活力的光電產業集聚區。

多家外資企業本次展出的並非民用消費類終端產品，而是適配晶片、鏡片、激光器（雷射）等生產環節的測量、檢測及精密計量設備。這類高端裝備，是推動光電產業向高端化、精密化邁進的重要支撐。

卡爾蔡司展位銷售經理朱小龍表示，長春正從傳統汽車產業重鎮加速向光電產業重鎮轉型，新興產業發展持續釋放高精度檢測設備需求。為此，企業已在當地設立本地化服務中心，進一步提升區域市場服務能力。

海克斯康展出的復合式影像三坐標測量機檢測精度可達亞微米級，吸引眾多客商諮詢洽談。「檢測精度是我們的核心競爭力。」海克斯康展位銷售經理高舉碩介紹，伴隨長春光電產業不斷向價值鏈高端攀升，高端檢測設備的市場空間將持續擴容。

據長春市官方介紹，光電城將重點發展半導體與高端製造、光電傳感儀器、雷射技術及應用、衛星及低空經濟、汽車電子等高端產業。當地明確，到十五五末期，光電信息產業綜合規模將達一千六百億人民幣以上。

瑞典 中國大陸 市場

延伸閱讀

藍思科技收購同昇光電

太陽能陸企搶進太空光電 鎖定鈣鈦礦電池技術競逐新商機

鼎元光通訊PD元件缺貨漲價 博通、Lumentum、Coherent主動上門要貨

AI落地潮 台廠隱形冠軍面臨轉型五挑戰

相關新聞

批文過關…大陸長鑫科技 拚6月掛牌

中國大陸ＤＲＡＭ龍頭長鑫科技十二日拿到上市批文，業內預計或將於六月登陸資本市場。市場人士認為，在ＡＩ帶動記憶體需求成長下，長鑫科技估值有機會上看人民幣五點五兆至六點八兆元。

長春光電產業升級 外企搶商機

隨著長春全面啟動「中國光電城」建設，一批國際光電領域知名企業正將目光投向這座老工業基地城市。

南博會 斯里蘭卡茶商創新之源

「我們斯里蘭卡的製茶工藝，一百五十年沒變過，而中國的紅茶工藝已經發生了巨大變化。」在昆明舉行的第十屆中國—南亞博覽會（簡稱南博會）上，斯里蘭卡茶商阿努拉說，「南博會不僅幫我們把茶葉賣到中國，更重要的是給我們斯里蘭卡商人帶來了創新靈感」。

中日緊張 59%日企看好在陸投資

中日關係持續緊張之際，中國日本商會最新發布白皮書顯示，計畫今年增加和維持在陸投資的日資企業占比達百分之五十九。

價格戰疲 陸車市「能盈利就是萬幸」

大陸汽車產業進入深度調整期，有業內人士指，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代不返，現在是「能盈利就是萬幸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。