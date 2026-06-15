長春光電產業升級 外企搶商機

隨著長春全面啟動「中國光電城」建設，一批國際光電領域知名企業正將目光投向這座老工業基地城市。

中新社報導，第三屆長春國際光電博覽會（長春光博會）正在此間舉辦，德國卡爾蔡司、英國泰勒霍普森、瑞典海克斯康、牧野（中國）等企業攜前沿產品集中亮相，搶抓長春光電產業升級帶來的市場機遇。

長春是中國大陸光學事業重要發源地，坐擁中國科學院長春光機所、吉林大學、長春理工大學等一批頂尖科研院所與高校，在光學儀器、光電子技術領域積澱深厚。

本屆長春光博會期間，長春正式發布「中國光電城」發展規畫。長春經濟技術開發區被確定為光電城建設核心區，開發區內的「芯光智谷」是中國東北地區規模領先的光電產業集聚區，園區前三期入駐率達百分之八十七，構建起涵蓋設計、製造、封裝測試、終端應用的完整產業鏈。

本屆展會共吸引近九百家企業參展，其中外資及合資企業四十二家，較上屆增長百分之五十五。「我們連續三年參加長春光博會，每年都能在這裡拿到訂單、達成合作意向。」泰勒霍普森展位銷售經理張海濤表示，長春已成為中國東北地區極具活力的光電產業集聚區。

多家外資企業本次展出的並非民用消費類終端產品，而是適配晶片、鏡片、激光器（雷射）等生產環節的測量、檢測及精密計量設備。這類高端裝備，是推動光電產業向高端化、精密化邁進的重要支撐。

卡爾蔡司展位銷售經理朱小龍表示，長春正從傳統汽車產業重鎮加速向光電產業重鎮轉型，新興產業發展持續釋放高精度檢測設備需求。為此，企業已在當地設立本地化服務中心，進一步提升區域市場服務能力。

海克斯康展出的復合式影像三坐標測量機檢測精度可達亞微米級，吸引眾多客商諮詢洽談。「檢測精度是我們的核心競爭力。」海克斯康展位銷售經理高舉碩介紹，伴隨長春光電產業不斷向價值鏈高端攀升，高端檢測設備的市場空間將持續擴容。

據長春市官方介紹，光電城將重點發展半導體與高端製造、光電傳感儀器、雷射技術及應用、衛星及低空經濟、汽車電子等高端產業。當地明確，到十五五末期，光電信息產業綜合規模將達一千六百億人民幣以上。