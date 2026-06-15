大陸電動車增速墜落 蔚來董座示警 產業預期今年銷量下跌20%

蔚來創始人、董事長李斌近日表示，「全年（大陸汽車）國內零售量，我們認為和去年同比，要做好整個行業跌15%到20%的心理準備。」多位大陸車企高層亦發出預警，大陸智能電動汽車已進入增速快速收斂期，極具挑戰的非常時期至少還要持續五年。

綜合第一財經、每日經濟新聞報導，李斌認為，大陸汽車產業自今年開始進入了決賽最殘酷的階段。今年前五個月，大陸國內狹義乘用車零售709.9萬輛，年減19.5%。

大陸汽車產業進入深度調整期。業內人士指出，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代一去不返，「能盈利就是萬幸」。

中國國際商會汽車行業商會會長王俠認為，今年前五個月銷量與營收、利潤率同步回落，汽車行業利潤率在第1季僅3.2%，再探新低，價格戰邊際效應正在衰減。

對於大陸車企而言，要解決市場壓力的唯一途徑就是出海（出口）。廣汽集團執行委員會委員吳堅坦言：「當前中國汽車產業已經到了不往外走不行的地步，要在國內走量、國外獲取利潤。」他並稱，未來五至十年必須推動體系出海，涵蓋物流、人才、資金流及數據流。

車企另一挑戰在於記憶體晶片成本上漲，賽力斯集團董事長張興海說，「記憶體晶片從人民幣20元/單位漲到接近人民幣100元/單位，近五倍的漲幅；再加上碳酸鋰價格暴漲，僅問界品牌平均一輛車成本就增加了人民幣1.5萬至2萬元。壓力還是很大的。」

儘管有聲音認為，當前正是大陸國產晶片發展良機，但大陸要做汽車晶片依然有些挑戰，中國汽車晶片產業創新聯盟理事長董揚認為，「中國汽車晶片存在的問題是生態能力不強。單項能力在全世界排前五沒問題，但生態不行。」

中電科晶片技術集團汽車晶片首席專家胡文表示，大陸在汽車晶片領域跟國際的龍頭大廠相比，無論是算力晶片還是標準的類比晶片、類比混合晶片等，「目前還有一些差距。」

中汽協最新統計，2026年5月大陸國內狹義乘用車市場零售銷量達151萬輛，年減22.1%、月增9.2%；1-5月累計銷量709.9萬輛，年減19.5%。狹義乘用車市場是指由‌轎車、SUV（運動型多用途汽車）和MPV（多用途汽車）‌三類車型構成的汽車細分市場 。‌‌