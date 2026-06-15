價格戰疲 陸車市「能盈利就是萬幸」

大陸汽車產業進入深度調整期，有業內人士指，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代不返，現在是「能盈利就是萬幸」。

每日經濟新聞指，中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長王俠認為，今年前五個月銷量與營收、利潤率同步回落，汽車行業利潤率一季度僅百分之三點二，再創新低，價格戰邊際效應正在衰減。蔚來董事長李斌預測，今年大陸國內汽車零售市場跌幅可能擴大至百分之廿二以上。

中汽協數據顯示，五月大陸汽車銷量一七○萬輛、出口九十三萬輛。廣汽集團執行委員會委員吳堅指，大陸汽車業已到「不往外走不行」階段，需在大陸走量、海外獲利。

在供應鏈端，賽力斯集團董事長張興海提到，存儲晶片價格一度上漲近五倍，單車成本增加人民幣一點五萬至二萬元。零跑汽車高級副總裁兼首席運營官徐軍表示，未來十年將進入微利時代，打法需轉向「精和靈」。猛士汽車ＣＥＯ萬良渝直言，價格戰正在消耗消費者的信任，不能飲鴆止渴，而是要價值創造。廿年前汽車行業「做了就能賺錢」的黃金時代一去不返，如今是能盈利就是萬幸。

有大陸車企已啟動組織瘦身，大陸吉利汽車母公司吉利集團董事長李書福近日在中國汽車重慶論壇上表示，為改善公司治理，將透過關閉或合併部分主體來精簡結構，並將資源集中於其在香港上市的子公司。