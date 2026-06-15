中日緊張 59%日企看好在陸投資

中日關係持續緊張之際，中國日本商會最新發布白皮書顯示，計畫今年增加和維持在陸投資的日資企業占比達百分之五十九。

大陸環球時報對此發表社評指，日本工商界相關訴求，實為對高市政府對中政策的「靈魂拷問」。文章呼籲日本工商界應向高市政府發出更明確聲音，要求其立即修正對中「錯誤政策」。

綜合第一財經和澎湃新聞報導，中國日本商會近日在北京發布「中國經濟與日本企業二○二六年白皮書」顯示，據今年稍早進行的調查，計畫今年增加或維持在大陸投資的日資企業合計占百分之五十九。不少企業指，擴大投資主要是為了應對市場需求和訂單增長，或保持競爭力。從中長期展望，約百分之八十五點六的在陸日企計畫在未來一至兩年內擴大或維持在中業務。

白皮書援引日本外務省統計數據，截至目前，日本企業在中國設立的海外分支機構已增至三萬二三六四家，較上年淨增逾一千家。

新加坡聯合早報報導，中國日本商會會長本間哲朗記者會上說，儘管面臨激烈的本土市場競爭以及變幻莫測的國際形勢，絕大多數日企仍選擇看好並深耕中國大陸市場。

日經中文網報導，白皮書也提到，北京強化管控稀土及軍民兩用物項，而中國政府的相關法規「在執行過程中可能存在的不透明性」，呼籲進一步明確出口許可標準。

日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事論」後，中日關係持續趨緊，也為兩國企業經營環境增添不確定性。白皮書呼籲加強中日兩國對話，並強調希望國家間的政治與外交問題不要波及企業活動和文化往來。

本間哲朗也在會上說，期待兩國間的高層對話與交流，不受國際政治局勢左右，能定期穩定地開展，並將十一月在深圳舉辦的ＡＰＥＣ會議視為重大機會。

環時指出，白皮書認可中國大陸巨大市場機遇，承認中日關係出現令人擔憂的動向，並提出包括企業與文化交流、政府往來及對話機制應保持穩定等希望。商會訴求直擊日本政府「錯誤言行」、敦促高市反思的「靈魂拷問」。