高油價下中國航空業面臨更嚴峻挑戰 面臨3項外部不確定因素

國際航協專家指出，中國的航空公司獲利能力長期較低，而高油價將使其處境變得更加艱難。它們並同時面臨中日關係波動、中東局勢升級以及中美經貿摩擦等外部不確定因素。

中國媒體財新網今天報導，國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）在第82屆年度大會中說，「中國可能是全球少數仍未充分修復疫情後資產負債表的航空市場」。

他表示，在國際市場尚未完全恢復、國內市場競爭激烈的情況下，中國的航空公司原本就處在艱難恢復至合理盈利水平的階段，而高油價又額外增加了一層負擔。

中東局勢升級以來，全球航油價格大漲，而航油成本占航空公司總成本約3成，更高可至4成。國際航協預計，全球航空業燃油支出將由2025年的2520億美元增至2026年的3500億美元，增幅接近40%。

報導說，在高油價來臨之前，中國的航空公司盈利基礎已較薄弱。2025年，中國民航持續量增價跌。國有航空公司中僅有南方航空依靠尚未剝離的貨運業務獲利，中國國航、中國東航仍然虧損，兩者已連續虧損6年。

報導引述一名參與前述會議的中國的航空業人士說，儘管中國民航國內、國際市場的燃油附加費有所上調，但不足以覆蓋燃油成本上漲帶來的壓力。

他還提到，除了油價上漲，中國的航空公司同時面臨中日關係波動、中東局勢升級以及中美經貿摩擦等外部不確定因素，國際市場恢復尚需時日。