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世界模型與全球處同一起跑線 陸稱發布全球首個通用世界基座模型

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京智源研究院12日發布全球首個通用世界基座模型「悟界·Physis-v0.1」。圖取自北京日報
北京智源研究院12日發布全球首個通用世界基座模型「悟界·Physis-v0.1」。圖取自北京日報

北京智源研究院12日發布全球首個通用世界基座模型「悟界·Physis-v0.1」，據悉，悟界·Physis-v0.1具備四大核心特性：物理正確、動作因果可溯、長程一致與通用泛化。模型可適配機器人、視頻生成、遊戲、工業等全垂類真實物理應用場景。這也是讓具身智能從會表達到會動手的關鍵能力。

世界模型簡言之便是AI在腦裡建構一個能運作的「虛擬世界」，用來理解物理規律、預測未來、並提前想好該怎麼行動。知名機構摩根史丹利曾發布研報指出，隨著大語言模型（LLM）的紅利逐漸見頂，AI下一場革命將發生在「世界模型」。該技術也被視為未來五至十年在AI領域的重大技術顛覆。而通用世界基座模型意指一個懂物理、能通用、可作為全行業底層平台的AI物理大腦。

智源研究院院長王仲遠表示，在世界模型這一全新賽道上，中國科研界已不再是跟隨者，而是擁有了獨立原創的技術路徑，正與世界處於同一起跑線。

據北京政府發布訊息顯示，智源研究院共發布兩項成果：一是「悟界·Physis-v0.1」作為通用世界基座模型，致力於構築真實物理世界的AI底層引擎。它能夠有效彌補主流模型不懂物理規則、推演可信度低、長程記憶缺失等核心問題，提升AI物理推理的真實性與可靠性；另一是「悟界·RoboBrain Orca」則是以下一個物理狀態預測為核心的具身大腦，推動AI從理解文本走向感知、預測並與物理世界交互。

對於「悟界·Physis-v0.1」能具備的能力，王仲遠稱該模型能理解並遵守真實物理規律、需理解動作與狀態變化的因果關聯、在較長時間跨度內保持邏輯連貫與能夠適配機器人、自動駕駛、新藥研發等多種場景。

據悉，智源研究院作為全球最早布局該領域的機構之一，已持續推出系列成果。從2023年探討概念，到2024年明確為下一代大模型技術併發布「悟界·Emu3」，再到2025年推出全球首個原生多模態世界模型。

據機構預測，到2035年世界模型賦能產業規模可達10兆美元；2030年全球搭載世界模型的機器人市場有望突破3兆元。

北京

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