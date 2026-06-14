快訊

NBA／一輩子的兄弟！「三劍客」大學到總決賽都奪冠 布朗森：這次經驗更特別

陸大批消費者反映買到「迪卡儂」劣質產品 真相曝光

今晚至明天雨勢最大！雷雨集中狂炸1處 端午連假回穩高溫上看36度

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸AI代理競賽升溫 螞蟻集團據報秘密測試AI版支付寶

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。（新華社）
科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。（新華社）

代理式AI（Agentic AI）快速發展，不少陸企加速布局。科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。分析認為，相關升級意味支付工具正加速向AI原生入口轉型，也被視為螞蟻在AI應用與支付生態整合上的新一輪布局。此舉將進一步加劇其與微信在爭奪用戶上的競爭。

彭博14日報導，知情人士指出，螞蟻集團將推出一項新功能，用戶可以透過輸入文字或語音指示，讓支付寶的AI助理（稱為阿寶）預訂車輛、訂購咖啡或安排外送等。同時，還在用戶受全下執行基金購買等理財需求。目前相關測試仍在杭州進行，正式上線時間未定。知情人士又稱，經用戶授權後，該助理還能執行購買基金等理財任務。截至目前，螞蟻集團尚未就相關消息回應。

報導又提到，螞蟻集團即將進行的更新，反映了AI領域正在掀起一股更廣泛的趨勢，AI代理成為業界的主流關注點，支付寶和微信等平台都致力於實現這一目標，期盼能在大陸網路領域的關鍵競爭中占據優勢。據悉，騰訊亦被指正在微信內測類似AI代理功能。

彭博分析，支付寶與微信均擁有超過十億用戶，兩大平台在AI代理應用上的發展將成為大陸網路產業競爭的重要觀察指標，亦可能影響未來行動應用與數位服務的發展方向。

此外，報導並指，AI代理應用預料將進一步提高運算與營運成本。螞蟻集團近期亦持續加大AI投入，包括大型語言模型及醫療健康等相關應用領域，2025年末利潤曾出現明顯下滑。螞蟻集團自IPO受阻後持續調整業務方向，近年積極布局AI與新型數位服務，並持續擴展支付與金融科技生態系。

鳳凰網科技指出，此前在5月26日支付寶AI支付生態大會上，官方宣布AI代理累計支付筆數突破3億筆，可兼容95%通用智能體框架，正式建成全球首個大規模商用AI原生支付基礎設施，同步發布Token Pay詞元支付、AI錢包，疊加此前上線的AI付、AI收，補齊完整AI支付產品矩陣，覆蓋授權、支付、結算、風控全鏈條服務。

官方並指，AI付實現自然語言一句話完成點外賣、充值、訂票等全流程無感支付，無需手動跳轉、掃碼輸密；Token Pay則適配AI算力調用、工具訂閱等高頻微支付場景，支持毫秒級自動結算。這套體系已接入千問系列AI終端、多品牌汽車智能座艙、多款主流AI開發平台，同時面向開發者開放免代碼支付集成Skill，降低AI產品接入支付能力的門檻。

支付寶 大陸 微信

延伸閱讀

世足賽／搶搭世界盃熱潮行銷 大陸AI大模型預測冠軍隊伍

陸「國產GPU四小龍」資本化進程加速 燧原科技明科創板上會

AI之外新焦點？聯邦009825鎖定數位支付、加密經濟藍海

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

一輛電動汽車12萬有找？陸媒：犧牲安全與舒適換來的

中國大陸一輛電動汽車新台幣12萬元有找是怎麼辦到的？大陸媒體指出，車越來越便宜，是因車廠正偷偷「減配」，最常見是底盤用料縮水，其次是安全配備暗降，再者是舒適性全面縮水。亦即便宜的電動汽車其實是靠犧牲安全與舒適換來的。

胖東來創始人談員工薪資 稱「不值那麼多錢」惹爭議

中國知名零售集團「胖東來」創始人于東來近日談到員工薪資的說法引起爭議，他說，公司成立30年來給了超越員工期望的薪酬，「大...

大陸AI代理競賽升溫 螞蟻集團據報秘密測試AI版支付寶

代理式AI（Agentic AI）快速發展，不少陸企加速布局。科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。分析認為，相關升級意味支付工具正加速向AI原生入口轉型，也被視為螞蟻在AI應用與支付生態整合上的新一輪布局。此舉將進一步加劇其與微信在爭奪用戶上的競爭。

陸大批消費者反映買到「迪卡儂」劣質產 真相竟是…

大陸多地消費者近期在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後反映品質問題，陸媒指，多家非官方店家長期以「迪卡儂官方正品」名義銷售，價格明顯低於正品，貨源涉及江蘇昆山、河北南宮等地倉庫與廠家，形成跨區域供貨網絡，基於此日發貨量甚至高達上千單。目前相關公司已遭大陸監管部門查封。

除了國足沒去…世界盃從裁判、用球、設備 處處中國元素

中國國家男子足球六度缺席世界盃足球賽，近日2026世界盃開踢，被中國媒體和網友自嘲「除了國足沒去，世界盃到處都是中國元素」，因為從開幕式出圈的中國潮玩IP、中國裁判，到賽事保障中國科技、遍布全球的中國製造及科技等，世界盃場內外，中國身影無處不在，但就國足沒能上場。「義烏製造」在本屆世界盃持續發威，部分商家足球相關商品訂單較上屆大增近六成，商家天天加班，賣最好的是西班牙相關商品。

複製SpaceX？學者稱中國不需要 指最大短板「星多箭少」

美國太空探索科技公司SpaceX成功上市，中國是否複製SpaceX模式引發關注。中國學者坦承，中美商業航天領域存在結構性差距，中國面臨最大短板是「星多箭少」，但「中國不需要、也不可能複製SpaceX的發展路徑。中國商業航天目前的主要任務是解決「有沒有」和「貴不貴」的問題，並加快提升同台競爭能力，在太空國際規則博弈中掌握足夠的話語權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。