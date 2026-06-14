中國汽車業者嘆：價格戰效應衰減 能盈利就是萬幸

代理式AI（Agentic AI）快速發展，不少陸企加速布局。科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。分析認為，相關升級意味支付工具正加速向AI原生入口轉型，也被視為螞蟻在AI應用與支付生態整合上的新一輪布局。此舉將進一步加劇其與微信在爭奪用戶上的競爭。

2026-06-14 18:31