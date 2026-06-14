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中國汽車業者嘆：價格戰效應衰減 能盈利就是萬幸

中央社／ 台北14日電

中國電動車產業發展迅速，價格越壓越低，已出現「內捲」（過度競爭）現象。中國貿促會汽車行業委員會會長王俠今天表示，中國汽車業罕見地出現銷量、營收、利潤率同時滑落，價格戰的邊際效應正在加速衰減。猛士汽車執行長萬良渝更直指，中國汽車業如今「能盈利就是萬幸」。

每日經濟新聞報導，「2026中國汽車重慶論壇」今天在重慶舉行，兼任中國國際商會汽車行業商會會長的王俠直指，今年1到5月，中國逾100款新車集中上市，銷量卻出現收縮，而中國汽車業第1季利潤率更只有3.2%，再創新低。

王俠提到，今年第1季中國汽車製造業營收也較去年同期微幅下滑，使中國汽車業罕見地出現銷量、營收、利潤率同時下滑的現象，代表價格戰的邊際效應正在加速衰減。

出席論壇的蔚來董事長李斌更預測，今年中國國內汽車零售市場（銷量）跌幅將進一步擴大到22%以上，要做好全年下跌15%到20%的心理準備。

中國國內汽車市場壓力加大，迫使車廠向海外尋找空間。廣汽集團執行委員會委員吳堅表示，當前中國汽車業已經到了「不往外走不行」的地步，要「在國內走量、國外獲取利潤」。

猛士汽車執行長萬良渝感嘆，價格戰正在消耗消費者的信任，不能飲鴆止渴，而是要價值創造。而20年前中國汽車行業「做了就能掙錢（賺錢）」的黃金時代一去不返，如今「能盈利就是萬幸」。

電動車 重慶

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