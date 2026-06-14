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陸車市進入深度調整期 業者：能盈利就是萬幸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸汽車產業在價格戰降溫、出口擴張與成本上行交錯影響下進入調整期，業界認為市場競爭正由高速成長轉向長期微利競爭。（中新社）
大陸汽車產業在價格戰降溫、出口擴張與成本上行交錯影響下進入調整期，業界認為市場競爭正由高速成長轉向長期微利競爭。（中新社）

大陸汽車產業進入深度調整期。有業內人士指出，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代一去不返，「能盈利就是萬幸」。

每日經濟新聞指，中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠認為，今年前五個月銷量與營收、利潤率同步回落，汽車行業利潤率一季度僅3.2%，再創新低，價格戰邊際效應正在衰減。蔚來董事長李斌預測，今年大陸國內汽車零售市場跌幅可能擴大至22%以上。

中汽協數據顯示，5月大陸汽車銷量170萬輛、出口93萬輛，出口已接近內銷半數。廣汽集團執行委員會委員吳堅指，大陸汽車業已到「不往外走不行」階段，需在大陸走量、海外獲利。但長安汽車集團有限公司總經理趙非認為，全球化已從產品出海轉向體系出海，包括製造、技術、品牌與能力輸出。

博世中國副總裁蔣健稱，大陸汽車出口有望突破1000萬輛。四維圖新高級副總裁孟慶昕強調，數據本地化與合規運營已成海外布局關鍵。車聯智匯（北京）科技發展有限公司董事長倪威則指，整車與零部件都需同步全球化能力建設。

在供應鏈端，賽力斯集團董事長張興海表示，存儲晶片價格一度上漲近5倍，疊加成本壓力，單車成本增加人民幣1.5萬至2萬元。芯擎科技副總裁兼產品規劃部總經理蔣漢平認為，車規晶片研發周期長、回報不確定，行業需謹慎推進自研。大陸汽車晶片產業創新聯盟理事長董揚則建議避免「全棧自研」，強化生態合作。

中電科晶片技術集團汽車晶片首席專家胡文說，大陸汽車晶片與國際仍有差距，但智能化帶來「換道超車」機會。仁芯科技產品副總裁金櫟認為，晶片危機推動國產替代加速。黑芝麻智能應用工程副總裁鄧堃則強調，需透過架構創新與存算一體提升供應鏈安全。

在行業轉型層面，零跑汽車高級副總裁兼首席運營官徐軍表示，未來十年將進入微利時代，打法需轉向「精和靈」。猛士汽車CEO萬良渝直言，「價格戰正在消耗消費者的信任，不能飲鴯止渴，而是要價值創造。20年前汽車行業『做了就能賺錢』的黃金時代一去不返，如今『能盈利就是萬幸』。」

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