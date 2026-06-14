快訊

震驚！61歲黃大煒猝死「你把我灌醉」紅透半邊天

台中高鐵站驚魂！4旬男疑錯過班次咆哮月台大暴走 警火速強制送醫

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

聽新聞
0:00 / 0:00

一輛電動汽車12萬有找？陸媒：犧牲安全與舒適換來的

聯合報／ 大陸中心／即時報導
產能過剩導致中國汽車產業持續陷入惡性價格競爭，例如這款一汽奔騰小馬純電乘用車，依不同續航版本售價在人民幣2.49萬元至3.99萬元之間，亦即最低價還不到新台幣12萬元。（圖／取自一汽奔騰官網）
產能過剩導致中國汽車產業持續陷入惡性價格競爭，例如這款一汽奔騰小馬純電乘用車，依不同續航版本售價在人民幣2.49萬元至3.99萬元之間，亦即最低價還不到新台幣12萬元。（圖／取自一汽奔騰官網）

中國大陸一輛電動汽車新台幣12萬元有找是怎麼辦到的？大陸媒體指出，車越來越便宜，是因車廠正偷偷「減配」，最常見是底盤用料縮水，其次是安全配備暗降，再者是舒適性全面縮水。亦即便宜的電動汽車其實是靠犧牲安全與舒適換來的。

6月11日，大陸工業和信息化部、市場監管總局聯袂通報，對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒，要求企業嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《關於制止低價傾銷行為的規定》等法律法規規章，按照《汽車行業價格行為合規指南》要求，加強價格合規建設，強化產品品質管控，切實保護消費者合法權益，共同維護優質優價、良性競爭的市場秩序。

網路媒體《觀察者網》一篇文章指出，工信部和國家市場監管總局這份通報措辭很克制——「涉嫌非理性競爭」。翻譯成白話就是：「你們賣得太便宜了，便宜到不正常，便宜到要出事了」。

文章稱，「非理性競爭」這四個字背後，隱藏著一個問題——車越來越便宜，但車廠正在偷偷減配。2026年1到5月，大陸國內共有77款乘用車降價，其中32款是燃油車，其餘為新能源汽車。

然而，新能源汽車的生產成本卻是不斷在上漲——碳酸鋰價格從低點反彈250%，車規級存儲晶片3個月漲180%，車廠扛不住成本，就只能「簡配」。

其中最常見的是底盤用料縮水，例如將鋁合金懸掛換成鐵質懸掛，底盤護板減了，隔音棉沒了。 參數表上看不出來，但開起來高速風噪明顯、底盤濾震變差、長期行駛鬆散異響。

其次是安全配備暗降：悄悄縮減側邊安全氣囊和氣囊數量，取消胎壓數值顯示，或將主動剎車、車道保持的識別範圍和靈敏度悄悄降級。

再者是舒適性全面縮水：全車隔音沒了，車門密封條簡化材質， 真皮換仿皮，座椅填充物變薄。此外，車載空氣淨化、後排USB、後車箱照明燈等一般消費者不會注意到的小東西，全砍了。

報導稱，今年5月，一汽大眾多款車型就遭到投訴，新車的空調出風口竟持續噴出白色粉末。車主薛先生稱，他花人民幣12萬元買的「速騰」，一開空調，白色粉末就從出風口往外噴。 拿膠帶貼在出風口，幾分鐘就沾滿白粉。

經第三方檢測，這些白色粉末成分為聚乙烯醇。 一汽大眾解釋，這是由於供應商的空調蒸發器親水塗層原料堆積過量，導致白色顆粒出現。報導指出，這就是供應商偷工減料，塗層沒做好，但消費者開車時就會悄悄地將這些白色粉末吸進肺裡，而這就是中國汽車業價格戰的代價。

消費者 大陸 中國大陸 電動車 新能源車

延伸閱讀

偽造黨政軍元素 查獲假酒變「特供酒」拘40人罰7電商

陸五電商涉廣告不實被約談 北京市場監管局點名淘寶、京東等

違法出境個資 大陸旅遊巨頭攜程挨罰人民幣1000萬

吉利汽車啟動瘦身 李書福：將關閉或合併冗餘主體

相關新聞

一輛電動汽車12萬有找？陸媒：犧牲安全與舒適換來的

中國大陸一輛電動汽車新台幣12萬元有找是怎麼辦到的？大陸媒體指出，車越來越便宜，是因車廠正偷偷「減配」，最常見是底盤用料縮水，其次是安全配備暗降，再者是舒適性全面縮水。亦即便宜的電動汽車其實是靠犧牲安全與舒適換來的。

胖東來創始人談員工薪資 稱「不值那麼多錢」惹爭議

中國知名零售集團「胖東來」創始人于東來近日談到員工薪資的說法引起爭議，他說，公司成立30年來給了超越員工期望的薪酬，「大...

除了國足沒去…世界盃從裁判、用球、設備 處處中國元素

中國國家男子足球六度缺席世界盃足球賽，近日2026世界盃開踢，被中國媒體和網友自嘲「除了國足沒去，世界盃到處都是中國元素」，因為從開幕式出圈的中國潮玩IP、中國裁判，到賽事保障中國科技、遍布全球的中國製造及科技等，世界盃場內外，中國身影無處不在，但就國足沒能上場。「義烏製造」在本屆世界盃持續發威，部分商家足球相關商品訂單較上屆大增近六成，商家天天加班，賣最好的是西班牙相關商品。

複製SpaceX？學者稱中國不需要 指最大短板「星多箭少」

美國太空探索科技公司SpaceX成功上市，中國是否複製SpaceX模式引發關注。中國學者坦承，中美商業航天領域存在結構性差距，中國面臨最大短板是「星多箭少」，但「中國不需要、也不可能複製SpaceX的發展路徑。中國商業航天目前的主要任務是解決「有沒有」和「貴不貴」的問題，並加快提升同台競爭能力，在太空國際規則博弈中掌握足夠的話語權。

中美科技差距多大? 「白髮院士」王堅拿大海打了個比方

中國工程院院士、阿里雲創始人王堅在北京智源大會上，與智源研究院理事長黃鐵軍對話中表示，他經常被問及「中國與美國的AI差距有多大？」他說，經過過去幾年的努力，「至少中國、美國在這個領域看到的是同一片大海」。王堅標誌性的白髮獲封「白髮院士」，並以對中國科技發展的犀利見解著稱，是業界指標性人物。

香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前

港府正全力強化國際航空樞紐地位，運輸及物流局局長陳美寶指出，香港以政策主導「搶攻」環球航空版圖，與機場管理局和本地航空公司以「鐵三角」姿態，組成Hong Kong Inc.（香港隊），攜手開拓香港的航空版圖，穩步領飛國際航空樞紐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。