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陸「國產GPU四小龍」資本化進程加速 燧原科技明科創板上會

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
繼摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技後，燧原科技將於6月15日在A股科創板上會，象徵大陸「國產GPU四小龍」進入資本市場關鍵節點。（圖／取自隧原科技官網）
繼摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技後，燧原科技將於6月15日在A股科創板上會，象徵大陸「國產GPU四小龍」進入資本市場關鍵節點。（圖／取自隧原科技官網）

大陸AI算力晶片企業加速資本化，繼摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技後，燧原科技也將於6月15日在A股科創板上會，象徵大陸「國產GPU四小龍」進入資本市場關鍵節點。

每日經濟新聞指出，根據上交所公告，上海證券交易所上市審核委員會將於2026年6月15日召開審議會議，審核上海燧原科技股份有限公司科創板首發事項。

燧原科技成立於2018年3月，總部在上海臨港新片區，是家專注於AI算力產品研發的高科技企業，產品涵蓋雲端AI晶片、AI加速卡及模組、智算系統及集群和AI計算及編程軟體平台等，可應用於泛互聯網、智算中心、智慧城市、智慧金融、科學計算和自動駕駛等多行業和場景。

燧原科技歷經八年發展，已自研迭代四代架構、推出五款雲端AI晶片，並形成涵蓋AI晶片、AI加速卡及模組、智算系統集群與AI運算軟體平台的完整產品體系。技術上，公司採用自研DSA架構（領域專用架構），以提升運算效率與能效比，並開發「馭算TopsRider」軟體平台，目前已適配近千個AI模型。

海報新聞指出，燧原科技呈現典型科技創業公司特徵，營收高速增長但仍持續虧損。2023年至2025年營收分別為人民幣3.01億元（單位下同）、7.22億元和9.9億元，三年複合增長率達83.76%。儘管營收快速增長，燧原科技目前仍未盈利，2023年至2025年淨利潤分別為-16.65億元、-15.1億元和-11.64億元，累計虧損超過43億元。

報導稱，虧損的主要原因是大規模研發投入。燧原科技持續投入研發，報告期內研發費用始終占營收比重180%以上，不過虧損有所收窄。遂原科技在8日的上會稿指出，公司估2026年上半年營收年增258.68%至289.13%，預計2026上半年即可實現2025年全年收入規模。

公開數據顯示，騰訊（上海）科技有限公司為其第一大股東（持股比例19.95%），同時也是第一大客戶。2023年至2025年對騰訊銷售占比分別為33.34%、37.77%和83.79%。此數據顯示燧原科技對騰訊極高的依賴度。若剔除來自騰訊的收入，燧原科技2025年營收規模將大幅縮水。

對此，燧原科技表示，自2019年起與騰訊合作，採取「以最難場景打磨產品」的策略，考慮到騰訊對AI加速卡的需求規模遠超公司當前供應能力，短期內結構難以根本改變，「預計未來一段時期內對騰訊銷售占比較高的情形仍將持續」。至於客戶拓展方面，燧原科技稱，正在積極布局其他網路企業及「東數西算」相關客戶，部分項目已進入測試或採購階段。

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