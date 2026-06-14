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中國房市低迷下 分析指AI將加劇城市K型分化

中央社／ 北京14日電

近年中國房地產市場負成長，導致一、二線城市與三、四線城市在發展上的「K型分化」。經濟學者陸挺日前表示，中國人工智慧（AI）高度集中於「北上深杭」等幾大城市，將加劇這種分化。

經濟觀察報報導，野村中國首席經濟學家陸挺11日在媒體見面會上，說明AI可能對宏觀經濟產生的影響。

儘管AI在全球都推動經濟「K型分化」，有資本的人和有特殊才能的員工收入更豐，而大量中低端的白領工作有被取代的危機，但中國已經進入5年的房地產低迷，AI將近一步惡化由此導致的城市發展分化。

中國在2022年房地產開發投資年增速由正轉負，此後持續處在負成長區間。近幾個月，上海、杭州等城市的房價出現了止跌回暖跡象。

陸挺表示，近幾年房地產市場的負成長影響下，由於三、四線及以下城市的房價下跌更明顯，因此在這些地方購置房產的中低收入群體、農民工群體更容易受到房價下跌的影響。當各大城市逐步取消限購和限售政策後，大量的人力及財富向一、二線城市集中，也導致城市發展加劇分化。

他說，AI的發展高度集中於「北上深杭」等幾大城市，同時AI大模型、晶片設計製造等發展門檻極高，未來也很難覆蓋至二、三線及以下城市。不像當前「新三樣」（電動車、鋰電池、太陽能電池）促進的出口繁榮，能帶動福建寧德、江蘇常州等多個城市從中受益。

他表示，AI發展促成的市場繁榮很難像波浪一樣傳遞至二、三線及以下城市，甚至可能反過來替代掉中小城市大量的中低端白領工作。

「K型分化」加劇也不利於中國當前亟欲提振內需。陸挺說，當各方面財富收入高度集中於一小部分人群和一小部分城市，內需就很難被進一步拉動。

為應對K型經濟可能造成的負面影響，陸挺表示，政府需保持審慎，避免因AI的高熱度而產生盲目樂觀的情緒。必須支持地方發展具有區域特色的AI，讓低線城市分享AI紅利。

此外，他認為政府還要進一步健全社會保障體系，緩解房地產市場下行與AI替代帶來的就業壓力，適度放緩自動駕駛等對藍領崗位衝擊較大的技術落地節奏。

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