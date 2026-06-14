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胖東來創始人談員工薪資 稱「不值那麼多錢」惹爭議

中央社／ 台北14日電
胖東來創始人于東來。圖／取自36氪
胖東來創始人于東來。圖／取自36氪

中國知名零售集團「胖東來」創始人于東來近日談到員工薪資的說法引起爭議，他說，公司成立30年來給了超越員工期望的薪酬，「大家其實不值這麼多錢」。言論引起中國網路極大關注與批評，胖東來則解釋，未有調降薪水的政策。

據南方日報等中國媒體報導，于東來在企業內部的分享會上說，「公司30年以來，基本上都是使用超越員工期望的薪酬，這樣好的一點是能激發大家的熱情，不好的一點，產生溺愛。」

于東來又說，「大家其實不值這麼多錢，但是給你了這麼多錢，讓你產生認知上的偏差，就導致自己認為自己就值這麼多錢。」

于東來表示，「這可能就是政策上的過度溺愛」。他對公司的期望是無論是人力資源、財務或者營運部門，應結合起來，制定比較科學的薪酬制度。

結合行業現狀，于東來分析，中國國內多數企業員工薪資達不到公平標準，而胖東來當前薪資較行業合理線高出一倍，已經處於失控狀態。對此，公司劃定薪酬紅線，未來員工薪資最多高於行業平均薪資10%至20%。

他還稱，「按照胖東來現在的規模，員工的工資應該是6000元，已經是非常好的了，超出6000元是不該拿的。」

去年6月，于東來公布的員工福利顯示，2025年胖東來8000多名員工稅後平均月收入為人民幣9000元左右（約新台幣3萬6000元）；淨利潤估計15億元左右，平均員工每人分配10萬元左右，管理層加技術人員平均每人分配70萬元左右。

于東來的言論引起中國網路極大討論，有人說翻譯言論就是「降本增效、降薪」、「為啥員工工資高就一定有認知偏差，老闆分更多錢不會產生認知偏差？說白了就是老闆想賺更多的錢」、「只希望中國人真的能對中國人好一點吧」。

不過，也有人挺于東來，認為只是說實話而已，員工要有憂患意識，也有人認為不能斷章取義。

對於引起爭議，于東來回應，胖東來未有任何調降工資政策，胖東來只是在培訓中引導員工學習提升個人品格及專業能力，跟上公司營運標準，成就員工個性自信和美好生活的能力，「請大家不要誤讀」。

胖東來成立於1995年，是一家總部位於河南省許昌市的大型零售集團。胖東來以服務好、善待員工為人所知，包含員工薪水、縮短工時與增加休息日等管理與業內不同。在中國經濟不振的背景下，于東來此番話引起中國網友懷疑，胖東來是否也要「降本增效」。

于東來 胖東來

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