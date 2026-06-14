吉利汽車啟動瘦身 李書福：將關閉或合併冗餘主體

大陸汽車大廠吉利汽車母公司吉利集團董事長李書福近日在2026中國汽車重慶論壇上表示，為改善公司治理，將透過關閉或合併部分主體來精簡結構，並將資源集中於其在香港上市的子公司。

港媒《信報》指，李書福說，吉利接下來要在《台州宣言》戰略框架下進一步落實好五大戰略支柱，進一步理順吉利汽車集團有限公司與吉利汽車控股有限公司的關係，並逐步關閉冗餘部門，以建立更有效率的公司架構，並推進「一個吉利」策略；吉利將有序關停併轉吉利汽車集團有限公司相關冗餘主體，集中優勢資源做強吉利汽車控股有限公司核心上市平台。

他稱，公司對長期發展、安全和全球合作夥伴關係的重視，包括與Volvo和Renault等現有夥伴的合作；並強調嚴格工程標準的重要性，對於汽車產品而言，關係到人的生命，必須做到知其然更知其所以然，任何汽車新產品都須遵守研發客觀規律，不能走捷徑。

另，中國經濟網提到，李書福稱，為更好應對世界百年未有之大變局，提高吉利控股的競爭力與生存能力，須從戰略上鍛造出能打持久戰的管理層及能打持久戰的企業文化。同時，須盡一切努力把吉利的企業傳承工作做得更加紮實、更加細緻、更加平穩，保證企業更可持續發展，不斷地為消費者提供更好的消費體驗。

他認為，汽車關係到人的生命，必須做到知其然更知其所以然，不能用短平快的理念生產汽車，汽車是安全為本的耐用消費品，不懂裝懂後患無窮。「任何汽車新產品的誕生，都必須要遵守汽車產品研發的客觀規律，而不是減少試驗環節，壓縮試驗、驗證時間，走捷徑、抄近路。」

李書福指，安全、健康、可持續是汽車企業的命根子，尊重知識產權、尊重汽車文化、尊重汽車技術創新、尊重汽車產業發展歷史是汽車企業最基本的價值觀取向。任何技術成果都必須要有來源依據，依法合規且光明正大；任何創新成果都必須要有創新過程且經得起推敲，好比數學解題必須要有運算的過程。

他還指，吉利的全球化之路不是孤軍奮戰，而是聯合全球各方力量，把世界各國的本土能力、本土優勢與吉利汽車公司的創新能力、全球化能力平等、友好地合作起來，真誠善意地協同起來，積小流以成江海，積跬步以至千里。

據了解，吉利今年首5個月汽車銷售按年增1%至118.22萬輛，撇除出口年增158%至37.14萬輛，內需銷售實年減21.21%至81.08萬輛。