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陸家嘴論壇 談金融政策
2026陸家嘴論壇將於17日至18日在上海舉行，中國大陸金融監管總局局長丁向群將出席陸家嘴論壇開幕式，致開幕辭並作主題演講。上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全12日表示，本屆論壇主題設定為「全球制度倡議下的金融發展與合作新願景、新挑戰和新機遇」。
今年論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長與上海市市長擔任共同輪值主席。周小全介紹，本次論壇設有八場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水準金融開放」等七個議題，涵蓋當前經濟、金融領域的熱點。
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