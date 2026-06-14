藍思科技收購同昇光電

「蘋鏈」藍思科技宣布全資子公司藍思光電，已完成對大陸空芯光纖企業同昇光電控股權的戰略收購，切入空芯光纖（HCF）賽道，進一步完善光電核心技術與產能布局，邁出高階光電硬體領域關鍵一步，並卡位下一代AI算力基礎設施。

分析認為，同昇光電的空芯光纖與光感知器件將增強藍思光電技術儲備，豐富藍思光電在光波導、光傳輸、光傳感產品的完整能力，打通「精密結構製造+高階光電元器件」全產業鏈。

隨著AI大模型訓練量持續提高，數據中心需求增長，帶動光纖光纜用量提升。其中，AI需求的光纖光纜以空芯光纖為主，以空氣為傳輸介質，具備更低時延和更低損耗兩種特性。

證券時報報導， 業內人士評價稱，「誰掌握了高良率、低損耗的空芯光纖工藝，誰就拿到了下一代智算網路的入場券。同昇光電正是大陸極少數在空芯光纖領域打破國外壟斷、具備完全自主可控核心技術的領軍企業之一。」

伴隨AI大模型訓練從萬卡集群向十萬卡乃至百萬卡集群演進，傳統實芯光纖的物理極限正被加速逼近。

中國聯通研究院副院長唐雄燕指出，實芯光纖傳送速率只能達到真空光速的約三分之二，單模單芯光纖損耗極限約為0.14dB/km，400G已逼近非線性香農極限。在此背景下，空芯光纖，可以讓光在空氣中傳輸的新型光波導技術，正成為全球科技巨頭眼中的「下一代通信底座」。

國際上，微軟率先收購空芯光纖先驅Lumenisity，計劃在未來兩年於Azure全球網路部署1.5萬公里空芯光纖；谷歌、AWS等雲服務與AI巨頭亦同步跟進。